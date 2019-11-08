TCL Plex Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

TCL, İstanbul'da düzenlediği etkinlik ile Plex modelini ülkemizde satışa çıkardı. Gelin hep beraber arka kamera tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken TCL Plex'in özelliklerine ve Türkiye fiyatına yakından bakalım.

TCL Plex, 6.53 inçlik Full HD ekran ile birlikte gelmekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 675 yonga setinden alan akıllı telefonda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı hafıza kartı yardımı ile 256 GB'a kadar artırılabilmekte.

Cihazın arka tarafında toplamda üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 48 MP f/1.8 diyafram açıklığında ana kamera, 16 MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip geniş açı kamera ve son olarak 2 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü. TCL Plex'in ön tarafında bir adet 24 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta.

3.820 mAh bataryadan beslenen TCL Plex, hızlı şarj teknolojisini desteklemekte ve USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta. Cihazın 32 dakikada %50 oranında şarj olduğu açıklandı.

TCL Plex Türkiye Fiyatı

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan TCL Plex'in Türkiye'deki satış fiyatının 3.499 TL olduğu açıklandı.