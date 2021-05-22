TCL, Türkiye'de Akıllı Telefon Üretecek

TCL, Türkiye'de akıllı telefon üretimi yapacak. Çin merkezli teknoloji firması TCL Corparation, ülkemizde üretim yapmak için Arçelik ile iş birliği yapacak. Peki, Çinli firma, ülkemizde akıllı telefon üretimine ne zaman başlayacak? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

TCL, Türkiye'de Üretim Yapmaya Ne Zaman Başlayacak?

Ülkemizde akıllı telefon üretimi yapacak firmaların sayısı artmaya devam ediyor. T24'teki habere göre günümüzde ürettiği akıllı telefon ve akıllı televizyonlar ile büyük bir popülerlik elde eden şirket, ülkemizde akıllı telefon üretimi yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen tüketici elektroniği firmaları arasında yer almayı başaran TCL Corparation, 2 Haziran tarihinde Türkiye'de üretilecek ilk akıllı telefonu tanıtacak. Tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran firmanın ülkemizdeki üretim süreci Arçelik ortaklığında gerçekleşecek.

Üretilecek telefonun hangi segmentte yer alacağı henüz bilinmiyor. Genel merkezi Çin’in Guangdong eyaletinin Huizhou şehrinde bulunan TCL Corparation firmasının konu ile ilgili resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Resmi bir açıklama olmadığından ötürü paylaşılan bilgilerin doğru olmama ihtimali de bulunuyor.

İlk olarak 1981 yılında kurulan firma, 1980'li yıllardan itibaren tüketici elektroniği üretmeye başladı. Çok uluslu teknoloji şirketi, akıllı televizyon, akıllı telefon, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi birçok farklı kategoride ürün tasarlayıp üretim yapıyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Avcılar ilçesinde yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. Ülkemizde fabrika kuran bir diğer telefon üreticisi Oppo da geçtiğimiz aylarda test üretimi yapmaya başlamıştı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Vivo da geçtiğimiz haftalarda ülkemizde üretim tesisi kurmuştu. Şubat ayında teşvik belgesi alarak çalışmalara başlayan teknoloji devi, OSB’de 13 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kiralamıştı. Türkiye'de kurulan fabrika ile birlikte 2 bin kişiye istihdam sağlanacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Vivo ve Xiaomi firmalarının yanı sıra Samsung, Realme ve Oppo firmaları da ülkemizde akıllı telefon üretimi yapmak için fabrika kurmuştu. Ülkemizde akıllı telefon üretim yapacak firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Teknoloji firmalarının ülkemizde telefon üretimi yapmaya başlayacak olması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.