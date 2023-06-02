TCL, Yeni QLED ve Mini LED Televizyonlarını Tanıttı

QLED ve Mini LED teknolojisi, her geçen gün hayatımızda daha fazla yer edinmeye başladı. Monitörler, telefonlar ve akıllı saatler derken artık dev boyuttaki televizyonlarda da Mini LED teknolojisine rastlanabiliyor. Dünyanın lider televizyon üreticilerinden olan TCL, geçtiğimiz gün yeni 98 inç televizyonlarını tanıttı.

Oldukça yüksek parlaklık ve renk tutarlılığı sağlayan Mini LED TV'ler, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de de satışa çıkacak.

TCL C845 Mini LED TV Özellikleri

TCL'in en son teknolojilerini kullanan C845, panel söz konusu olduğunda son dönemlerin revaçtaki teknolojisi Mini LED ile fark yaratıyor. HDR 2000 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen televizyon, sonsuz kontrast boyutları, yüksek verimlilik ve geniş ışık açılı Mini LED'ler ile sağlanan yerel karartma bölgesi ile çalışıyor.

AiPQ Processor 3.0 ile desteklenen C845'in 55, 65, 75 ve 85 inç modelleri bulunuyor. Ayrıca sahip olduğu Dolby Vision IQ ve Dolby Atmos sayesinde sinema ve müzik deneyimi bir üst kademeye taşınıyor.

Oyunculara Özel C745 ve C645 TCL QLED Televizyon Özellikleri

Dünyanın en önde gelen televizyon üreticilerinden olan TCL'in oyunculara yönelik olarak geliştirdiği C745 ve C645 QLED televizyon modelleri, düşük gecikme süreleri ve yüksek yenileme hızlarıyla dikkat çekiyor. Full Array Local Dimming teknolojisine sahip olan C745, 4K HDR görüntüyü ve 144 Hz yenileme hızını destekliyor. Ayrıca VRR yenileme hızı; daha keskin, pürüssüz ve renkli HDR görüntü kalitesi için 240 Hz Oyun Hızlandırıcı ile birleşiyor. Bu sayede görüntüdeki yırtılma ve donma sorunları en düşük seviyeye çekiliyor.

Aynı zamanda AMD FreeSync Premium Pro yazılımına da sahip olan televizyon HDR 1000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

TCL C645 ise QLED teknolojisini uygun fiyatlı bir cihazda deneyimlemek isteyenler için birebir! 120 Hz Oyun Hızlandırıcı'ya sahip olan cihaz, Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikalarına sahip. Hem oyun hem de sinema keyfi için oldukça kullanışlı olan TCL televizyonları, 2023 Google TV ürün ailesi kapsamında, haziran ayında Bilkom iş birliğinde satışa sunulacak.