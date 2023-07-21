TDK, Yeni Sözlükten Cinsiyetçi Kelimelerin Anlamlarını Kaldırdı!

Türk Dil Kurumu'nun 1945’ten beri yayımlanan Türkçe Sözlük’ünün 2023 yılı için hazırlanan 12. baskısı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna duyuruldu. Sözlüğün yeni haline bakıldığı zaman birçok farklılık ortaya çıktı. Bitişik yazılan kelimelerden kimisi ayrı yazıldı, kimisinin anlamı değişti.

Eski sözlükte yer alan bazı kelimeler cinsiyetçi bir anlamı karşıladığı için hem vatandaşlar hem de aktivistler tarafından tepki çekiyordu. Bahsi geçen kelimeler özellikle kadınları aşağılayıcı, küçümseyici ve yargılayıcı anlamları içeriyordu. Bu tarz kelimelerin anlamlarının değiştirilmesi isteniyordu. Hatta tepkiler üzerine 2016 yılında TDK yetkilileri kelimelerin kaldırılmayacağına dair sert ve savunucu bir açıklama yapmıştı.

İşte güncel sözlükten kaldırılan o kelimeler ve anlamları!

Kirli: Aybaşı durumunda olan (kadın)

Serbest: Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın)

Müsait: Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)

Esnaf: Kötü yola sapmış olan kadın

Yukarıdaki kelimelerin dışında sözlükte dikkat çeken bir başka kelime daha vardı: Türkiyeli. Anlamı "Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse." olarak kayda geçirildi. Bu ifade, güncellenmiş sözlüğe yeni eklenmiş bir kelime oldu. Ancak kısa süre içinde oldukça tepki topladı. Sosyal medyada bu kelimenin kaldırılması istendi ve Türkiyeli ifadesi yerine yalnıcza 'Türk' kelimesinin kullanılması gerektiği savunuldu. Tepkilerin ardından yeni sözlükten Türkiyeli kelimesi kaldırıldı.