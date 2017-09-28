TDK'nın Yeni Türkçe Karşılıkları Kırıp Geçiyor

TDK’nın yeni kelimelerini eminim hepiniz duymuşsunuzdur, malum sosyal medyanın gündemini epey meşgul etti. “Bu haberi siz niye yazıyorsunuz ki” diyenler eminim olacaktır, hemen cevaplayayım, çünkü Türkçeleştirilen kelimelerin çoğu teknolojiyle alakalı.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, TDK Yabancı Kelimelere Karşılıklar Çalışma Grubu’nun belirlediği yeni Türkçe kelimelerini duyurdu. Evet böyle bir grup gerçekten varmış sevgili okurlar, ancak kaç kişiler ve bu karşılıkları nasıl ortaya çıkardılar, bu konuda sırları nedir bilmiyoruz. Konuyu çok dağıtmadan söz konusu çiçeği burnunda kelimelerimizi takdirinize sunuyorum.

Öncelikle uzun yıllardır Türkçe olarak kullandığımız kelimelerin düzenlemesine değinelim. SMS yerine sanılanın aksine kısa mesaj değil, ‘kısa bilgi’ veya ‘kısa haber’ kullanılacak. Dilimize yerleşmiş kelimelerden doğal gaz da artık yok, ‘yer gazı’ var. Petrolü de unutun! ‘Yer yağı’ diyeceksiniz.

Navigasyon'daki sesle kavga eden eşlerinize söyleyin, artık 'yolbul'lla muhataplar. Gerçi bu değişiklik işlerine de gelebilir, "Seni bir yolarım öyle bulursun!" cümlelerini duyar gibiyim. Koltuğa uzanıp zapping yapan babalara haber verdiniz mi? 'Geçgeç'i çok abartmasınlar. Şahsımca söylemeye cüret edemeyeceğim bir yenilik de annelerimizi ilgilendiriyor. Bundan böyle aspiratör yok, 'emmeç' var." Yalnız ben öyle anneme 'emmeç' falan dedirttirmem TDK bey." diyen okurlarımıza hak veriyor, olay namus meselesine dönmeden bir düzenlemeye gidilse hiç fena olmaz diyorum.

Uzun süredir çiplere yonga diyoruz zaten o yüzden bu konunun üzerinde pek durmayacağım ancak 'ultrason' kelimesi yerine 'yansılanım' (yazarken 3 kere kontrol ettim) kullanacak babayiğitleri pistlerde görmek isteriz. İnsan telaffuz ederken peltekleşiyor.

Listeye devam edecek olursak, self-servis yerine 'seçal', 'first lady' yerine 'başbayan' kullanılacak. Eklenen yeni kelimeler arasında en anlamsız bulduğumuz kuşkusuz CD çevirisi. Yıl olmuş 2017, artık CD kullanan kalmamış, üstelik üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş, kelime dilimize yerleşmiş, sen kalk "Hayır efendim, 'yoğun disk' diyeceksiniz" de. Olacak iş mi TDK?

Bir Çilekli ‘Karsanbaç’ Alabilir miyim?

Böyle söyleyince de kulağa tövbe estağfurullah bir garip geliyor. Evet sevgili okurlar, TDK Starbucks gençlerini de düşünmüş ve çok sevdiğiniz smoothie’ye Türkçe karşılık bulmuşlar. Yeni kelime, ben diyim saklambaç siz diyin Kars Province karışımı bir şey: Karsanbaç.

Yeni karşılıklar içerisinde şahsen en mantıklı bulduğum, ‘şerit doğrama’ yani bildiğiniz jülyen. İlk yemek yapmaya başladığımda birkaç kez jülyeni Google’da aratmışlığım vardır. Birebir karşılığı ‘şerit doğrama’ olabilir, editör bunu beğendi.

Uçur Bizi Hız Kovanı!

‘Hyperloop’u duydunuz mu? Daha çok bilinen bir kavram değil kendisi. Çağımızın dahisi Elon Musk’un tasarladığı, sıkıştırılmış hava kullanarak saatte 1220 kilometre hıza ulaşmayı amaçlayan, namıdiğer geleceğin ulaşım aracının Türkçesi ‘Hız kovanı’ olarak belirlenmiş. Bu kadar acele etmeseydik bu kelimeyi çevirmeye. Malum bize gelişine daha çok var, bırakın torunlarınız seçsin karşılığını.

Liste çok uzuyor, ben yazımı son olarak ‘sarma perde’yle bitiriyorum. İnsanın aklına daha çok yemek geliyor, haklısınız. Ama bu bildiğiniz store perde. Ee sevgili okurlar, alışmaya mı çalışacaksınız, yoksa “ben orijinaliyle devam, uğraşamam.” mı diyeceksiniz?