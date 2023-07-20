TDK, Birçok Türkçe Sözcüğün Yazımında Değişikliğe Gitti!

Türk Dil Kurumu (TDK), zaman zaman dilimizdeki bazı sözcüklerde değişiklikler yapabiliyor. Bugün de yapılan yeni değişiklikler Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile halka açıldı.

Yeni değişiklikler arasında sık kullanılan bazı sözcüklerin yazım değişiklikleri dikkat çekerken, bir ilçenin de isminde değişikliğe gidildi.

Doğubeyazıt adındaki ilçenin adı yeni düzenlemeyle Doğubayazıt olarak değiştirilirken, son yılların en tartışmalı konusu olan Unvan mı yoksa Ünvan mı sorusu da netlik kazandı. Şimdiye dek Unvan yazımını kabul eden Türk Dil Kurumu, bu yazımın Ünvan olarak değiştirildiğini açıkladı.

Güncel Türkçe Sözlüğün 12. Baskısı ile Değiştirilen Sözcükler

Doğubeyazıt > Doğubayazıt

Marmara Ereğlisi > Marmaraereğlisi

Unvan > Ünvan

Çiğ börek > Çi börek

Horon vurmak > Horon tepmek

Yeşilzeytin > Yeşil zeytin

Yeşilsoğan > Yeşil soğan

Yeşilbiber > Yeşil biber

Akzambak > Ak zambak

Pilili > Pileli

Akça armudu > Akçaarmut

Yakan top > Yakantop

Kayyum > Kayyım

Sultan efendi > Sultanefendi

Boy bos > Boy pos

Yürük > Yörük

Peki siz değiştirilen sözcükler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.