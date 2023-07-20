TDK, Birçok Türkçe Sözcüğün Yazımında Değişikliğe Gitti!
Türk Dil Kurumu (TDK), Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile bir dizi sözcükte değişikliğe gitti. İşte detaylar!
Türk Dil Kurumu (TDK), zaman zaman dilimizdeki bazı sözcüklerde değişiklikler yapabiliyor. Bugün de yapılan yeni değişiklikler Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile halka açıldı.
Yeni değişiklikler arasında sık kullanılan bazı sözcüklerin yazım değişiklikleri dikkat çekerken, bir ilçenin de isminde değişikliğe gidildi.
Doğubeyazıt adındaki ilçenin adı yeni düzenlemeyle Doğubayazıt olarak değiştirilirken, son yılların en tartışmalı konusu olan Unvan mı yoksa Ünvan mı sorusu da netlik kazandı. Şimdiye dek Unvan yazımını kabul eden Türk Dil Kurumu, bu yazımın Ünvan olarak değiştirildiğini açıkladı.
Güncel Türkçe Sözlüğün 12. Baskısı ile Değiştirilen Sözcükler
- Doğubeyazıt > Doğubayazıt
- Marmara Ereğlisi > Marmaraereğlisi
- Unvan > Ünvan
- Çiğ börek > Çi börek
- Horon vurmak > Horon tepmek
- Yeşilzeytin > Yeşil zeytin
- Yeşilsoğan > Yeşil soğan
- Yeşilbiber > Yeşil biber
- Akzambak > Ak zambak
- Pilili > Pileli
- Akça armudu > Akçaarmut
- Yakan top > Yakantop
- Kayyum > Kayyım
- Sultan efendi > Sultanefendi
- Boy bos > Boy pos
- Yürük > Yörük
TDK'ye En Çok Gelen Türkçe Astronot İsim Önerileri!
Türk Dil Kurumuna (TDK) en çok gelen Türkçe astronot isim önerileri açıklandı. TDK Başkanı Gürer Gülsevin, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.
Peki siz değiştirilen sözcükler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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