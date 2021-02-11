TDK'ye En Çok Gelen Türkçe Astronot İsim Önerileri!

Türk Dil Kurumuna (TDK) en çok gelen Türkçe astronot isim önerileri açıklandı. TDK Başkanı Gürer Gülsevin, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

Türkçe Astronot İsim Önerileri Neler?

TDK Başkanı Gürer Gülsevin, yaptığı açıklamada, "TDK her zaman hazırlıklı bir vaziyette yabancı kelimelere karşılık çalışmalarını yürütüyordu, 2005 yılında da zaten 'astronot' için Türkçe bir karşılık önermişti. O gün için 'gökmen' ve 'uçman' kelimeleri önerildi. TDK, dil hususunda otoritedir, saygın bir kurumdur. İlk bakışta şöyle düşünülmesin, TDK'nin ‘TDK karşılık bulduysa onu kullanalım' şeklinde bir beklentisi olmuyor" dedi.

Gülsevin, "Sadece bir bilim kurumu olarak, danışılan bir kurum olarak doğru olduğunu düşündüğü şekilde kelime türeterek öneriler yapıyor. Bunların kullanılıp kullanılmaması halkın zevkine de bağlı kalıyor. Bir kelime türetiyorsunuz, tutulmuyor; başka bir kelime yanlış türetiliyor ama tutuyor. Bazıları tutuyor ve yaşıyor. Doğru türettiklerinizden bile yaşamayan var. Demek ki doğru türetmek, dilin ölçülerine göre ve Türk dilinin kurallarına göre türetmek de kelimenin tutunabilmesinin garantisi değil" ifadelerini kullandı.

Uzay kelimesiyle oluşturulmuş bir iki öneri olduğunu belirten Gülsevin, "Geriye kalanlar daha çok 'Gökmen', 'Gökalp', 'Gökeri' gibi gök kelimesi ile başlayan kelimeler. Demek ki halkın dil zevki o yönde. Gelen öneriler arasında şahıs isimleri de var; Alparslan var, Fatih var. Tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin isimleri canlandırılmak isteniyor. Sayın Devlet Bahçeli Bey 'Cacabey' olmasını önermiş. Çok özel bir tespit bu" şeklinde konuştu.

En çok önerilen ismin 'Göktürk' olduğunu söyleyen Gülsevin, "Bir yandan 'gök' var, bir yandan 'Türk' var. O da halk tarafından yakıştırılıyor. TDK Başkanı olarak fikrimi değil, tespitimi söylüyorum; 'Göktürk' bizim keşif uydumuza verilen isim oldu. Hem bizim keşif uydumuz 'Göktürk' hem de eski adıyla astronot 'göktürk' olur mu? Olmaz da diyemiyorum, olur da diyemiyorum. Bunları önümüzdeki süreç gösterecek" dedi. Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin tarafından yapılan açıklamaya göre kuruma gelen isim önerileri şu şekilde: