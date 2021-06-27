Team Fortress 2 Steam'de Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

Team Fortress 2 Steam isimli platformda anlık oyuncu rekoru kırarak büyük bir başarının altına imza attı. 2007 yılında çıkışını gerçekleştiren video oyununun günümüzde popülerliğini devam ettirmesi dikkat çekti.

Team Fortress 2 Steam'de Yeni Rekora İmza Attı

Valve tarafından Source oyun motoru ile geliştirilen Team Fortress 2, 10 Ekim 2007 tarihinde PC ve Xbox 360 platformlarına, 22 Kasım 2007 tarihinde ise PlayStation 3 isimli oyun konsoluna çıkışını gerçekleştirmişti. Takım tabanlı çok oyunculu FPS oyunu, çıkış yaptıktan kısa süre içerisinde dünya genelinde çok sevilmişti.

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından oynanan Team Fortress 2, yeni bir rekorun altına imza atmayı başardı. Steam Database web sitesinde yer alan verilere göreBaşarılı FPS oyununun anlık oyuncu sayısı 150 bini aştı. Video oyunu, PC platformunda şu ana kadar en yüksek 147 bin eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. 14 yıl önce çıkışını gerçekleştiren video oyununun günümüzde dahi popüler olması dikkat çekiyor.

Team Fortress 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Kendine has grafiklere sahip olan FPS oyununun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Team Fortress 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Window® 7 (32 / 64-bit )/ Vista / XP

İşlemci: 1.7 GHz veya daha iyisi

Bellek: 512 MB RAM

DirectX: Sürüm 8.1

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Team Fortress 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (32 / 64-bit)

İşlemci: Pentium 4 (3.0GHz veya daha iyisi)

Bellek: 1 GB RAM

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama Alanı: 15 GB kullanılabilir alan

Video oyunu, 2007 yılında çıktığından dolayı eski donanıma sahip bilgisayarda bile sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Dolayısıyla düşük sistem gereksinimli oyun arıyorsanız Team Fortress 2'ye bir şans verebilirsiniz.

Şu anda eşzamanlı olarak 128 bini aşkın oyuncu tarafından oynanan Team Fortress 2'yi ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Team Fortress 2'nin yıllar sonra bile çok sayıda oyuncu tarafından oynanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.