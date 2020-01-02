Team17, Commandos 2 HD Remaster Geliştiricisini Satın Aldı

Geçtiğimiz sene oyun dünyasında birçok farklı yayıncının stüdyo satın alım haberiyle karşılaşmıştık. Yeni yıla girmemizle birlikte bir yenisinin haberi de gecikmedi. Team 17, Yippee Entertainment stüdyosunu satın aldı.

Games Industry sitesine yansıyan habere bakılırsa, anlaşma £1.4 milyon civarı tutuyor. Bunun £922.407 miktarı nakit ve £433.200'ü de stüdyonun hisselerinin değerine karşılık verilmiş.

Manchester şehrinde kurulmuş olan bağımsız geliştirici Yippee Entertainment, bildiğiniz gibi Kalypso Media tarafından yayınlanacak olan Commandos 2 HD Remaster üzerinde çalışıyor. Satın alım işleminin geliştirici ekipte hiçbir değişikliğe yol açmamasının yanı sıra Üst Yönetici Mike Delves de mevcut pozisyonunda kalmaya devam edecek. Bunlara ek olarak geliştirici stüdyo Team 17 için bağlı şirket olacak ve özgün bir fikri mülkiyet ve hem Team 17 hem de ortaklarının sahibi olduğu markalar üzerinde çalışacak.

Yippee Entertainment, İngiliz yayıncının The Escapists geliştiricisi Moldy Toof sonrasında satın aldığı ikinci stüdyo oldu. Team 17, İngiltere'nin kuzeybatı bölgesinden daha fazla geliştiriciyi bünyesine katma planları yapıyormuş ve bu satın alım işlemi de bu planlar dahilinde gerçekleşmiş. Manchester şehrinin ülkenin kuzeybatısında kaldığını söyleyelim.