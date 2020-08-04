TeamViewer Android Uygulamasına Beklenen Özellik Geldi

Masaüstü paylaşım platformu TeamViewer, tüm Android cihazlar için uzaktan erişim, kontrol özellikleri ve klavye girişi için destek ekleyeceğini duyurdu. Desteklenen Android cihazlar arasında Google Pixel telefonlar, Xiaomi telefonlar, Oppo ve diğer Android cihazlar sayılabilir.

TeamViewer’ın yeni uzaktan erişim özelliğinin yukarıda belirtilen Android telefonlarla sınırlı olmadığını belirtmek gerek. Android 7 ve daha yeni sürümü çalıştıran herhangi bir Android telefon bu özellik için destek almaya uygun. TeamViewer CTO’su Mike Eissele, blog yazısında “Ticari müşterilerimiz için cihazları özgürce seçebilmeleri ve TeamViewer tarafından sağlanan destek olmadan yapmak zorunda kalmamaları son derece önemli. Ama aynı zamanda, özel ortamda kullanımda çeşitli akıllı telefonlar var ve sadece en iyi markalar için değil, tüm cihazlar için destek sunmamız önemli. Kullandıkları Android akıllı telefon modeli farketmeksizin, herkes arkadaşlarına, ebeveynlerine veya büyükanne ve büyükbabalarına destek verebilmelidir.” diyor.

TeamViewer Android Uzaktan Erişim Özelliği Nasıl Kullanılacak?

Özellikle, TeamViewer’daki uzaktan erişim kontrolü özelliği hem özel hem de ticari müşteriler için kullanılabilir olacak. TeamViewer kullanıcıları bugünden itibaren bağlı herhangi bir masaüstünü uzaktan kontrol etmek için bu özelliği kullanabilecek. Bu, Android kullanıcılarının en çok istediği özelliklerden biriydi. Ve şimdi, TeamViewer nihayet Android uygulamasına ekledi. Kullanıcılar artık bilgisayarlarını herhangi bir Android cihazla uzaktan uyku moduna alabilecek, tekrar erişebilecek.

İş kullanıcıları için de faydalı bir özellik. Seyahat ederken bile Android telefonu kullanarak kişisel bilgisayarlarındaki önemli verileri uzaktan yönetmelerine imkan verecek. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; tam erişim yeni eklenen cihazlar için kullanılabilir olmayacak. Kullanıcılar tam erişim desteğini ancak QuickSupport uygulaması ile birlikte Evrensel Eklenti kurulumunu gerçekleştirdikten sonra alabilecek. Klavye girişi desteği için de, kullanıcıların uzak masaüstünde tam erişim elde etmek için Evrensel Eklenti’yi yüklemeleri zorunlu.