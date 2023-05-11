Tears of the Kingdom İnceleme Puanları Belli Oldu
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inceleme puanları yayınlandı. Nintendo'dan yine bir şaheser çıkmış olabilir. Detaylar haberimizde!
The Legend of Zelda serisinin merakla beklenen yeni oyunu Tears of the Kingdom, 12 Mayıs tarihinde çıkış yapacak. Oyunun çıkışına az bir süre kala inceleme puanları da belli oldu.
Metacritic ortalamasına göre 100 üzerinden 96 alan oyun, sitenin en iyi oyunlar listesine 28. sıradan giriş yaptı.
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom İnceleme Puanları
83 farklı bağımsız basın kuruluşu tarafından değerlendirilen incelemede 96 puan ile bir önceki oyunun başarısını yakalayan Tears of Kingdom, daha şimdiden birçok kişinin en iyi oyunlar listesine girmiş gibi görünüyor.
İlk oyunun görsellik ve dünya tasarımı noktasında korunduğu ancak yeni eklenen oynanış mekanikleri ve büyüyen harita ile birlikte bambaşka bir oyun haline gelen Tears of the Kingdom, Link'in Hyrule açık dünyasında atıldığı türlü türlü maceralara oyuncuları davet ediyor.
12 Mayıs tarihinden itibaren oynanabilecek oyunun fiyatı ise Nintendo mağazasında 69 dolar olarak belirlenmiş durumda. İşte ünlü eleştirmenlerin inceleme puanları:
- 4Players.de – 85 / 10
- Areajugones – 10 / 10
- Atomix – 100 / 100
- AusGamers – 10.0 / 10
- CGMagazine – 10 / 10
- Checkpoint Gaming – 10 / 10
- COGconnected – 100 / 100
- Comicbook.com – 5 / 5
- Destructoid – 10 / 10
- Dexerto – 5 / 5
- Digital Trends – 90 / 100
- Digitally Downloaded – 90 / 100
- Eurogamer – 8 / 10
- Eurogamer Germany – 10 / 10
- Eurogamer Poland – 8 / 10
- Everyeye.it – 9.5 / 10
- Forbes – 9 / 10
- Game Informer – 9.8 / 10
- Gameblog.fr – 10 / 10
- GamePro Germany – 93 / 100
- Gamer.nl – 10 / 10
- Gamereactor UK – 10 / 10
- GAMES.CH – 95 / 100
- Games.cz – 9 / 10
- GamesHub – 100 / 100
- GameSpot – 10 / 10
- GamesRadar+ – 90 / 100
- GameStar – 94 / 100
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The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Çıkış Tarihi Belli Oldu
The Legend of Zelda serisi ilk çıktığı günden beri milyonlarca oyuncuyu oyun kültürüne alıştırdı.Her yeni gelen oyunda oyun sektörünü kökten değiştirecek yenilikler yaratmayı başaran Nintendo, yeni bir Zelda oyunuyla yeniden oyun camiasını sallamaya hazırlanıyor.
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