Tears of the Kingdom İnceleme Puanları Belli Oldu

The Legend of Zelda serisinin merakla beklenen yeni oyunu Tears of the Kingdom, 12 Mayıs tarihinde çıkış yapacak. Oyunun çıkışına az bir süre kala inceleme puanları da belli oldu.

Metacritic ortalamasına göre 100 üzerinden 96 alan oyun, sitenin en iyi oyunlar listesine 28. sıradan giriş yaptı.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom İnceleme Puanları

83 farklı bağımsız basın kuruluşu tarafından değerlendirilen incelemede 96 puan ile bir önceki oyunun başarısını yakalayan Tears of Kingdom, daha şimdiden birçok kişinin en iyi oyunlar listesine girmiş gibi görünüyor.

İlk oyunun görsellik ve dünya tasarımı noktasında korunduğu ancak yeni eklenen oynanış mekanikleri ve büyüyen harita ile birlikte bambaşka bir oyun haline gelen Tears of the Kingdom, Link'in Hyrule açık dünyasında atıldığı türlü türlü maceralara oyuncuları davet ediyor.

12 Mayıs tarihinden itibaren oynanabilecek oyunun fiyatı ise Nintendo mağazasında 69 dolar olarak belirlenmiş durumda. İşte ünlü eleştirmenlerin inceleme puanları: