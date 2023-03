Zelda: Tears of the Kingdom Oynanış Videosu Yayınlandı

Çoğu kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak kabul edilen The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sonunda devam oyununa kavuşuyor. Bir süredir geliştirilmekte olan devam oyunu Tears of the Kingdom'ın geliştirme süreci tamamlandı. Bugün 10 dakikalık oynanış görüntüleri yayınlandı.

Görsellik anlamında büyük oranda ilk oyuna benzeyen Tears of the Kingdom, oyunculara yine dopdolu bir açık dünya ve geliştirilmiş oynanış mekanikleri vadediyor.

İşte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Oynanış Görüntüleri

Hyrule Krallığı, ilk bakışta çok değişmemiş gibi görünse de artık bizleri Nintendo'nun "uçan adalar" olarak betimlediği yeni yapılar karşılıyor. Gelişen açık dünya ile oyuncular yine keşfe teşvik ediliyor. Oyuna eklenen oynanış mekanikleri içerisinde zamanı geri sarma oldukça dikkat çekiyor.

Öte yandan kullanıcılara farklı oynanış stilleri sağlamak amacıyla geliştirilen "Fuse" yeteneği, açık dünyada bulunabilen nesneleri birbirleriyle birleştirerek kullanmaya olanak sağlıyor. Örneğin bir sopa ile kayayı birleştirerek sağlam ve güçlü bir silah yaparak düşmanlarınızı alt edebilirsiniz! Artık neredeyse her çeşit nesneyi ve silahı birbiriyle birleştirerek kendi silahınızı yaratmak mümkün.

"Ultrahand" adı verilen mekanik ise Link'in istediği takdirde nesneleri birleştirerek birbirinden farklı araçlar yapmasına olanak sağlıyor. Birkaç kütüğü birleştirerek bir bot veya bir tahta parçasının üzerine yerleştirdiğiniz fanlarla birlikte uçan bir araca sahip olabilirsiniz.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 12 Mayıs tarihinde Nintendo için çıkış yapacak.