Tecavüzü Koku Salarak Engellemeyi Hedefleyen Bileklik Tanıtıldı

Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2018 etkinliğinde tanıtılan ilginç teknolojik aletlere bir yenisi daha eklendi. Invi Security Bracelet adı verilen bu bileklik, tecavüz olaylarını şiddete başvurmadan çözmeyi hedefliyor.

Taciz olayları özellikle ülkemizde yaygın olarak karşılaşılan bir durum ve her yıl binlerce kadının yaralanmasına, canını kaybetmesine ya da psikolojik problemler yaşamasına sebep oluyor. Tecavüz karşısında caydırıcı yasaların olmayışı, yetersiz eğitim, kültürel ve sınıfsal uçurumların yüksek oluşu gibi sosyal sebepler nedeniyle tecavüz olayları daha sık yaşanıyor, bu nedenle kadınlar kendilerini koruyabilmek için bireysel önlemlere başvuruyorlar.

Şok tabancaları, biber gazı gibi bireysel güvenlik önlemleri daha çok can yakıcı, şiddet içeren çözümler içeriyorlar. Invi ise bir hayli farklı bir yöntem ile koruma sunacağını iddia ediyor. Bu bilekliği olay onanında parçaladığınızda ortaya kötü bir koku çıkıyor. Bu iğrenç kokunun tacizcinin dikkatini dağıtacağı ve cinsel isteğini azaltacağı iddia edilmekte. Kokunun birkaç farklı araştırma firması tarafından ortak bir şekilde üretildiği bilgisi paylaşılıyor; fakat kokunun ne derece etkili olduğunu bilemiyoruz.

Açıkçası Invi, tek başına bir tecavüz önleme yolu olmayabilir; çünkü tecavüz vakalarında cinsel güdüler tek sebep olmayabiliyor. Başka birine üstünlük sağlamak amacıyla güç kullanma, istenmeyen cinsel ilişki yoluyla rencide etme tecavüz olaylarının arkasındaki sebepler arasında. Yani cinsel ilişki sadece bir araç, asıl amaç ise şiddet uygulamak veya karşı tarafı aşağılamak olabiliyor. Bu nedenle koku yoluyla cinsel isteği azaltmak şiddetin farklı yollarla uyguanmasına, daha da artmasına sebep olabilir.

Invi, 59.95 € fiyat etiketi ve ücretsiz kargo imkanıyla satışa çıktı. Bileklik ile ilgili detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.