Tech Brands Turkey 2023 Kazananları Açıklandı: Arçelik Ödüle Doyamadı!

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ve bu sene dördüncü kez düzenlenen Tech Brands Turkey ile yılın enleri açıklandı. NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile düzenlenen törende markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı boyutunda değerlendirildi.

NielsenIQ Türkiye tarafından ölçülen ve ülkenin en teknolojik markalarının belirlendiği tüketici-marka algısı araştırması, 20 Mart 2023 Pazartesi tarihinde toplamda 41 farklı kategoride ödül verilerek sonuçlandı.

Tech Brands Turkey'de kazananlar NielsenIQ Türkiye'nin dijital anket yöntemi ile belirlendi. Ödül töreninde NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaştı.

"Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk."

Tech Brands Turkey 2023 Kazananları