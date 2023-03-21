Tech Brands Turkey 2023 Kazananları Açıklandı: Arçelik Ödüle Doyamadı!

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brand Turkey, bu sene 4. törenini gerçekleştirdi. İşte Türkiye'nin enleri!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği ve bu sene dördüncü kez düzenlenen Tech Brands Turkey ile yılın enleri açıklandı. NielsenIQ Türkiye ve Pazarlamasyon iş birliği ile düzenlenen törende markaların teknoloji alanındaki tüketici-marka algısı boyutunda değerlendirildi. 

NielsenIQ Türkiye tarafından ölçülen ve ülkenin en teknolojik markalarının belirlendiği tüketici-marka algısı araştırması, 20 Mart 2023 Pazartesi tarihinde toplamda 41 farklı kategoride ödül verilerek sonuçlandı.

Tech Brands Turkey'de kazananlar NielsenIQ Türkiye'nin dijital anket yöntemi ile belirlendi. Ödül töreninde NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Afrika ve Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Tech Brands Turkey hakkında görüşlerini paylaştı.

"Teknoloji, pandemi ile karşı karşıya kaldığımızdan bu yana, hiç olmadığı kadar hayatımızda. Eğitimden sağlığa, alışverişten spora kadar her türlü aktiviteyi bugün teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Teknolojinin bu katalizör etkisi ile değişim ve dönüşüm yolculuğunun çok daha hızlı olduğunu; yenilikçi teknolojilerin markaların ürün ve hizmetlerine yansımalarını her zamankinden daha fazla görüyoruz. Tech Brands, dijital ve teknolojik dönüşümü önceliklendiren markaların öne çıkmasında önemli bir girişime imza atıyor. Biz de NielsenIQ olarak, Tech Brands Turkey girişimine, markaların teknolojiye yaptıkları yatırımın tüketiciye yansımalarını ölçen araştırmanın gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’nin en teknolojik markalarının belirlenmesinde destek olduk."

Tech Brands Turkey 2023 Kazananları

Türkiye'nin En Teknolojik Markası Arçelik
Beyaz Eşya Arçelik
Klima Arçelik
Akaryakıt Shell
Alışveriş Merkezi Forum
Araç Aküsü Mutlu Akü
Araç Kiralama Avis
Araç Lastiği Lassa
Banka Ziraat Bankası
Mobil Banka Ziraat Bankası
Bebek Bakım Ürünleri E-Bebek
Erkek Giyim Kiğılı
Bilgisayar Casper
Ev Dekorasyonu IKEA
Ev Tekstili Taç
Temizlik Malzemeleri Cif Ev
Güvenlik Sistemleri Pronet
Havalimanı Sabiha Gökçen
Hava Yolu THY
Hızlı Servis Restoranı / Hamburger Burger King
Hızlı Servis Restoranı / Pizza Dominos
İç Giyim Penti
Kargo Yurtiçi Kargo
Kadın Giyim Zara
Kişisel Bakım Gratis
Kombi Baymak
Küçük Ev Aletleri Arzum
Market Ürünleri Online / Mobil Sipariş Getir
Mobilya İstikbal
Motosiklet Honda
Online Alışveriş / İlan sahibinden.com
Online Alışveriş / Moda Trendyol
Otomotiv Üreticisi / Ticari Ford
Sağlık Kurumu Acıbadem
Sigorta AXA
Spor Giyim Adidas
Teknoloji Marketi Teknosa
Telekomünikasyon Türk Telekom
Tur Operatörü Etstur
Yatak Yataş Bedding
Yemek Online / Mobil Sipariş Yemek Sepeti
Zincir Market Migros

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