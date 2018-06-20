Tech'N Roll, Türkiye'nin En İyi Startup'larını Belirleyecek

Türkiye’nin en iyi Startup’larının belirleneceği Tech’n Roll (Technology and Roll) etkinliği başlıyor. Mavinin başkenti İzmir, yılın en çok konuşulacak organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinliğe katılım herkes için ücretsiz!

Cesur ve istekli girişimcilerin yanı sıra öğrenci, yeni mezun, teknoloji meraklısı, düşünmeyi ve üretmeyi seven herkesin ücretsiz olarak katılabileceği, sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak olan Türkiye’nin en eğlenceli teknoloji kampı Tech’n Roll başlıyor. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Teknopark İzmir’in organize ettiği, reklam ve marka yönetimini İncefikirler'in yaptığı etkinlikte en iyi Startup’lar yarışacak. Teknoloji, yenilikçi ve girişimcilik konusunda geleceğe yön veren fikirleri 4 gün boyunca katılımcılarla buluşturacak olan Tech’n Roll’de özgün eğitimler, paneller, workshop’lar ile katılımcılara yeteneklerini keşfetme, hackathonlar ve ideathonlar ile de fikirlerini uygulama imkanı verilecek.

Startup Hızlandırma Programı

2 - 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Tech’n Roll, özellikle startup’lar için çok önemli bir büyüme ve gelişim alanı sunuyor. Startup’lara 1 ay sürecek mentorluk desteği ve yatırım planlama süreçlerinde rehberlik edecek olan Tech’n Roll, etkinlik kapsamındaki bu destekten faydalanmak isteyen startup’lar için son başvuru tarihini 25 Haziran olarak belirledi. Startup Hızlandırma Programı da 1 Temmuz’da başlayacak. Yatırım Hızlandırma Programı sonunda ise tüm startup’lar, kurulacak stantlarda (2-4 Ağustos) girişimlerini tanıtma ve networking fırsatı yakalayacak. Program sonunda başarılı bulunan 15 Startup, etkinliğin son gününde kurulacak Up&Roll sahnesinde yarışacak.

Katılım Ücretsiz!

Türkiye’nin en iyi 15 Startup’ının belirleneceği Tech’n Roll etkinliğine başvurular (bireysel ve startup) http://www.technroll.com.tr adresinden yapılıyor. Başvurular ücretsiz. Kamp; etkinlik süresi boyunca ücretsiz olup katılımcılar için iki farklı konaklama seçeneği (çadır ve öğrenci yurdu) bulunmaktadır.

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