Techland, Dying Light 2'yi E3 2019 Fuarına Götürecek

E3 2019 fuar zamanı büyük bir hızla yaklaşıyor. 11 - 14 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar yine oldukça hareketli olacak. Bu hareketlilikte karşımıza çıkacak olan oyunlardan bir tanesi de Dying Light 2 olacak. Techland, yaptığı açıklamayla Dying Light 2 oyununu E3 2019 fuarına götüreceğini duyurdu.

Bu neslin dikkat çeken oyunlarından bir tanesi Dying Light olmuştu. Kıyamet sonrası bir dünyada geçen oyun, son dönemde çıkan oyunlar arasındaki en iyi parkur sistemini sunmasıyla epey ilgi odağı olmuştu. Olmaya da devam ediyor. Ama her ne kadar oyuncuların yoğun ilgisi karşılıksız bırakılmamış olsa da bir devam oyununu beklemiyor da değildik. Nitekim E3 2018 fuarında beklenen Dying Light 2 duyurusu gerçekleştirilmişti.

Hikaye tasarımının Chris Avellone tarafından yapılacak olması ile büyük bir etki yaratacağına kesin gözüyle bakılan Dying Light 2, konunun merkezindeki virüs hariç Dying Light oyunundan bağımsız olacak. Rol Yapma Oyunu ögelerinin de dahil edileceği ikinci oyunda, daha gelişmiş bir parkur sistemi ile karşılaşacağız.

E3 2018 fuarındaki duyurusu ve akabinde oynanış mekaniğine dair bir takım detayların paylaşılması haricinde, Techland ve Dying Light 2 genel anlamda sessiz kalmışlardı. Ne var ki E3 2019 ile bu sessizlik yeniden bozulacak. Dying Light 2 Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Techland, Los Angeles şehrinde gerçekleşecek olan fuara ikinci oyunu da getireceklerinin duyurusunu yaptı.

We're bringing Dying Light 2 to #E3. We can't wait to show you the latest look at our most ambitious project to date.

See you there!#DyingLight2 #E32019 pic.twitter.com/sSSgN7xCsw