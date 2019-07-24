Techland, Dying Light için İçerik Desteğini Sürdürecek

Techland büyük ölçüde Dying Light 2 oyununun geliştirilme sürecine odaklı. E3 2018 fuarında duyurulmuş olan devam oyunu, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde satışa sunulacak. Bu durum haliyle orijinal oyuna olan desteğin yavaştan kesileceğini düşünmemize neden oluyor. Ancak Techland bizimle aynı şekilde düşünmüyormuş. Geliştirici stüdyo Dying Light için yeni bir indirilebilir içerik hazırlığı yapıyor.

Dün GamesIndustry.biz sitesi Baş Tasarımcı Tymon Smektala ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında orijinal oyuna olan destek konusu gündeme getirildi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene içerisinde Techland hayranların desteğine karşılık olarak Dying Light için on parça ücretsiz indirilebilir içerik yayınlanmıştı. Bu sene buna benzer bir durum söz konusu olmadı ama Smektala, GamesIndustry.biz sitesine yaptığı açıklamada "E3'ün hemen öncesinde halen ilk oyuna bir şeyler eklemeyi istediğimizi dile getirdiğimiz bir toplantı gerçekleştirmiştik. Ve şimdi Dying Light için ortaya koyulacak ek içerik üzerinde çalışan küçük bir ekip var." yorumunda bulundu.

Şimdilik bu içerik ile ilgili herhangi bir ipucu verilmiş değil. Baş Tasarımcı Tymon Smektala ise Dying Light oyununu neden desteklemeye devam ettiklerine bir açıklık getirdi.

"Oyunu iki nedenden dolayı destekledik. Öncelikle topluluğumuza inanıyoruz ve Dying Light 2 hakkında haber ulaştırmada bizim için en önemli kısım olacaklarına gerçekten inanıyoruz. Diğer neden şu ki, Dying Light gibi bir oyunu böylesine uzun bir süre desteklemek bazı şeyler vasıtasıyla az biraz daha çılgın ve az biraz daha yaratıcı olmamıza ve aynı zamanda emin olamadığımız bazı fikirleri ve oynanış elementlerini test etmemize olanak tanıyor. Eğer aklımıza Dying Light 2 açısından emin olamadığımız bir fikir gelirse, bu fikri ilk oyunun harici desteğine kopyalıyor ve nasıl işlediğini görüyoruz. İnsanların neyi cazip bulduğunu ve neyi cazip bulmadığını anlayabiliyoruz."

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Dying Light 2, 2020 yılının İlkbahar mevsiminde satışa sunulacak.