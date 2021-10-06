Tecno Phantom X Türkiye'de Satışa Sunuldu: Şaka Gibi Fiyat

Kısa bir süre önce ülkemize resmi olarak giriş yapan Tecno, amiral gemisi segment olarak tanımlanan Phantom X ile yeni bir modeli satışa sundu. Peki Tecno Phantom X modelinin özellikleri neler ve ülkemizdeki satış fiyatı ne kadar? İşte merak edilen detaylar!

Tecno Phantom X Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 2.340 x 1.080

2.340 x 1.080 Piksel Yoğunluğu: 385 ppi

385 ppi Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

90 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 5

Gorilla Glass 5 Ekran Parlaklığı: ?

? İşlemci: MediaTek Helio G95

MediaTek Helio G95 İşlemci Çekirdekleri: 8 Çekirdek (2x 2.05 GHz A76, 6x 2.0 GHz A55)

8 Çekirdek (2x 2.05 GHz A76, 6x 2.0 GHz A55) Grafik İşlemci: Mali G76 MC4

Mali G76 MC4 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Bellek Birimi: ?

? Depolama: 256 GB

256 GB Depolama Birimi: ?

? Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 8 MP

50 MP + 13 MP + 8 MP Video Kaydı: 4K 60 FPS

4K 60 FPS Görüntü Sabitleme: Yok

Yok Ön Kamera: 48 MP + 8 MP

48 MP + 8 MP Hücresel: -

- Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac Bluetooth: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 NFC: Yok

Yok Kızılötesi: Yok

Yok Güvenlik: Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik)

Parmak İzi Sensörü (Ekranda, Optik) Suya Dayanıklılık: Yok

Yok Batarya Kapasitesi: 4.700 mAh

4.700 mAh Kablolu Şarj: 33W

33W Kablosuz Şarj: ?

? Kablosuz Ters Şarj: ?

Phantom X, şirket tarafından amiral gemisi segment olarak tanımlanan ve bu doğrultuda fiyatlandırılan bir model. Modelin ülkemizdeki resmi fiyatı 8 GB / 256 GB için 6.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Buna karşın teknik özellikler ne yazık ki bir amiral gemisinin yakınından geçemiyor.

Öncelikli olarak modelde MediaTek Helio G95 işlemci yer alıyor ve bu işlemci Mali G76 MC4 tarafından destekleniyor. Buna ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB depolama bulunuyor ancak belleğin ve depolama biriminin detayları hakkında herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Tüm bu temel bileşenler ile AnTuTu V8 puanı 310.000, GeekBench V5.1 puanı ise 1.670 seviyesinde yer alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G95, temelde orta segmente odaklanan bir işlemci ve hali ile verdiği performans da orta segmente uygun. Öte taraftan Phantom X 6.999 TL fiyat etiketi ile beklenen performansı sunmaktan uzakta.

Temel bileşenleri geride bıraktığımızda 6.7 inç boyutunda 2.340 x 1.080 piksel çözünürlüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED ekran ile karşılaşıyoruz. Yaklaşık olarak 385 ppi yoğunluğa sahip olan ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu hatırlatalım.

Cihazı çevirdiğimizde 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ile karşılaşıyoruz. f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan bu sensör 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı alabiliyor. Buna karşın modelde ne OIS ne de EIS bulunmuyor. Ayrıca 13 MP çözünürlüğünde telefoto ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör görüyoruz. Ön tarafta ise 48 MP ve 8 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu yer alıyor.

Bağlantılar ile devam ettiğimizde Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac ve Bluetooth 5.0 yapılandırması bizleri karşılıyor. Ne yazık ki modelde NFC desteği bulunmuyor. Güç ve veri aktarımı için USB-C portuna sahip olan modelde 4.700 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor ve bu batarya 33W hızlı şarjı destekliyor. Güvenlik tarafında ise optik tarama teknolojisine sahip ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor.

Tecno Phantom X modelinin 8 GB / 256 GB varyantı 6.999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile kullanıcılarla buluşmuş durumda. Ayrıca kısa süreli bir kampanya ile Phantom X alanlar, Tecno Buds 1 kablosuz kulaklık modeline ücretsiz sahip olma şansını yakalıyorlar.