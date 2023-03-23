Gece Çekimlerinde Uzman TECNO PHANTOM X2 Satışta: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

TECNO, "Asla Vazgeçme!" mottosunu vizyonuna yansıtan bir şirket olarak, uzun süredir beklenen TECNO PHANTOM X2'nin Türkiye'de satışa çıkardığını duyurdu. PHANTOM X2, güneş sisteminden ilham alan "Yıldız Tozu Grisi" ve "Ay Işığı Grisi" seçenekleriyle kullanıcıları bekliyor.

TECNO PHANTOM X2, MediaTek'in Dimensity 9000 5G işlemcisi, Süper Gece Modu ve RGBW kamera sensörü / 5G+1P lensi gibi birçok inovasyonu bir araya getiren etkileyici bir tasarıma sahip. Üst seviye bir akıllı telefon deneyimi arayanlar için tasarlanan TECNO PHANTOM X2, TeknoSA, Vatan ve Media Markt mağazalarında 19.999 TL fiyatla satışa sunuldu.

PHANTOM X2, 8GB + 5GB artırılabilir bellek ve 64 MP ana kameraya ek olarak, geceleri bile olağanüstü portre fotoğrafçılığını mümkün kılan bir RGBW sensörü ve 5P+1G lens ile donatıldı. 64MP bir kamerada ilk kez TECNO tarafından kullanılan RGBW sensör, sensörün ışık alımını %60 oranında artırarak zayıf aydınlatma koşullarında bile çarpıcı sonuçlar yakalamasını sağlıyor. PHANTOM X2, "Süper Gece" modu sayesinde düşük ışığı daha da belirgin hale getirerek loş ışıklı odalarda veya gece yapılan dış çekimlerde daha gerçekçi bir görüntü sunuyor. Ayrıca selfie çekmeyi sevenler de TECNO'nun kendi geliştirdiği ve kullanıcıların kendilerine en yakın görünüme ulaşmalarına olanak tanıyan “Güzellik Modu’nun” keyfine varacak.

PHANTOM X2 5G'nin kalbinde yer alan MediaTek'in amiral gemisi Dimensity 9000 4nm 5G işlemcisi, dünyanın ilk TSMC 4nm 5G mobil SoC'si olarak ve AnTuTu Benchmark testlerinde 1.000.000’un üzerinde bir puan elde etmeyi başardı. Yüksek hızlı 5G işleme ve sekiz çekirdekli CPU yapılandırması, 5160 mAh bataryaya sahip olan telefonun (45W süper şarj ile 1 saat içinde tam şarj olabiliyor) pil ömrünü daha da uzatarak olağanüstü yüksek performans, daha verimli bir çoklu görev işleme kabiliyeti ve %38'e varan güç tüketimi tasarrufu sağlıyor.

TECNO tasarımcıları, PHANTOM X2'yi hem tasarım hem de işlevi mükemmel bir telefon olacak şekilde tasarladı. Telefonun 500 nit parlaklıktaki, 6,8 inçlik, esnek 120Hz AMOLED ekranı, daha sinematik bir izleme performansı sağlayabilmek adına 71 derecelik bir kavisle (Ergonomik Altın Kavrama Açısı) tasarlandı. Telefonun yekpare çift kavisli tasarımı telefonun görünümünü ve verdiği hissi yumuşatırken, benzersiz 3.5 boyutlu ay krateri formundaki arka kapağı ise kamera modülünün etkisini azaltarak daha ince bir görünüm verir ve keskin köşeleri ortadan kaldırıyor.

TECNO PHANTOM X2 Özellikleri

Ekran: 6,8 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz

6,8 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9000

MediaTek Dimensity 9000 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 5.160 mAh, 45W

TECNO PHANTOM X2 Türkiye Fiyatı

TECNO PHANTOM X2, TeknoSA, Vatan ve Media Markt mağazalarında 19.999 TL fiyatla satışa sunuldu.