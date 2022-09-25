Devasa Bataryalı Tecno Pova 2 Tanıtıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Tecno, uygun fiyatlı Android telefon pazarında yer edinmek için yeni ürünleriyle dünyaya açılmak istiyor. Bu yolda ürettikleri yeni ürünlerinden olan Tecno Pova 2, Çin'de tanıtıldı.

Özellikle batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon, firmanın en uygun fiyatlı 5G destekleyen telefonlarından biri. Ülkemizde de teknoloji yatırımlarında bulunan Tecno'nun yakın zamanda telefonu Türkiye pazarında da satışa sunması bekleniyor.

Tecno Pova 2 Özellikleri ve Fiyatı

2020 yılında Helio G80 işlemcisiyle tanıtılan Tecno Pova'nın geliştirilmiş bir versiyonu olan cihaz, gücünü Helio G85 işlemcisinden alıyor. 6,82 inç IPS LCD ekranın kullanıldığı telefon HD+ 720 x 1640 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Tecno Pova 2'de işletim sistemi olarak Android 12 yer alıyor.

16 megapiksel ana + 2 megapiksel derinlik sensörü telefonun arka kamera setini oluşturuyor. Ön tarafta ise bizleri 8 megapiksel selfie kamerası karşılıyor. Çift sim kartını destekleyen telefon USB-C şarj girişine sahip. Telefonun en çok dikkat çeken özelliği 7000 mAh bataryası. 18 W hızlı şarj ile desteklenen bataryanın uzun kullanımlar için fazlasıyla kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun 4GB RAM 64 GB depolama ve 6 GB RAM 128 GB depolama olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.

Rusya'da satışa sunulan Tecno Pova 2 fiyatı firma tarafından 205 dolar olarak belirlendi.