Üst Düzey Özellikleriyle Dikkat Çeken TECNO POVA 4 Serisi Türkiye'de Satışta!

Türkiye'ye yatırımlarıyla dikkat çeken ve ülkemizde satışları giderek yükselen TECNO, yüksek pil kapasitesi ve üst düzey özellikleriyle POVA 4 serisini iki farklı model ve üç farklı renk seçeneğiyle Türkiye’de satışa sundu. Nikel-demir karışımı uzun kristal figürlerden alan tasarımı ve göz alıcı hatları ile POVA 4 serisi kullanıcıların şimdiden dikkatini çekmiş durumda.

MediaTek Helio G99 işlemcisi, 128GB depolama alanı, 13GB’a çıkartılabilir 8GB RAM’i ve 6000mAh bataryası ile TECNO POVA 4 8.799 TL, 6.66 inç AMOLED FHD+ ekranı, 45W hızlı şarj desteği, 256GB depolama alanı ile üst düzey bir deneyim vaat eden TECNO POVA 4 PRO ise 11.999 TL fiyat etiketiyle e-ticaret satış platformları ve teknoloji marketlerinde satışta.

TECNO POVA 4

Daha ince, daha zarif ve daha ergonomik tutuş sağlayan kasası, 6.82 inçlik, 90Hz HD+ ekranıyla satışa sunulan TECNO POVA 4, MediaTek Helio G99 işlemcisi, 128GB depolama alanı, muadillerinde bile bulunmayan 6000mAh pil kapasitesi ve 8GB (13GB’a yükseltilebilir sanal RAM) RAM ile yüksek performans beklentilerinize cevap veren bir yol arkadaşı olacak.

Sadece 8.7mm kalınlıktaki TECNO POVA 4, 6.82 inçlik ekranında 480nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ayrıca 90Hz ekran yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik yenileme hızıyla çok daha hassas bir deneyim vaat ediyor. Yanı sıra, sahip olduğu asimetrik çift hoparlör tasarımı ve DTS ses teknolojisi ile de üstün bir Stereo ses performansı sunuyor.

TECNO POVA 4 PRO

Üst düzey bir deneyim için yaratılan ve POVA 4 ile aynı renk seçeneklerini (Meteor Gri, Lav Turuncusu ve Siber Mavi) fütüristik bir tarzda sunan TECNO POVA 4 PRO, 500nit parlaklık değerine sahip 6.66 inçlik bir AMOLED FHD+ dot-in-display ekranla donatıldı.

Üstelik, 45W süper şarj desteğiyle 6000mAh’lık pil kapasitesi uzun saatler kullanım ömrü sağlıyor. POVA 4 gibi 8 çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemcisi ve çift oyun motoru ile donatılan TECNO POVA 4 PRO, her açıdan üst düzey bir performans deneyimi vaat ediyor.

POVA 4 serisi, yapay zekâ lensli yardımcı kameraya sahip 50MP ana kamerası ile, önemli anları ya da muazzam manzaraları ultra net kalitede yakalamanıza olanak tanıyor. Profesyonel kamera modu, portre düzeltme algoritması, portre güzelleştirme modu, akıllı otomatik odaklama, süper gece modu ve HDR kamera özelliği de hayalinizdeki fotoğrafları çekmenizi kolaylaştıracak. POVA 4 Serisi, selfie kamerası olarak da 8MP f2.0 kameraya sahip.