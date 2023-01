Apple, Ted Lasso'nun 3. Sezonunu Onayladı: İşte Çıkış Dönemi!

Apple, tam olarak net bir tarih vermese de popüler komedi drama dizisi "Ted Lasso"nun 3. sezonunun ilkbaharda Apple TV+'a geleceğini doğruladı. Futbol odaklı sevilen komedi drama dizisinin 3. sezon çekimlerinin geçtiğimiz haftalarda tamamlandığı belirtilmişti.

Ted Lasso, Apple'ın bugüne kadarki en popüler TV dizilerinden biri ve bir dizi ödül kazandı. Dizide Jason Sudeikis, futbol koçluğu konusunda hiçbir deneyimi olmamasına rağmen İngiltere'de profesyonel bir futbol takımına koçluk yapması için işe alınan Kansaslı küçük çaplı bir futbol koçunu canlandırıyor.

Ödüllü dizinin dönüşü muhtemelen son gösterimi olacak. Oyuncular, 3.sezon çekimlerinin Kasım ayında tamamlanmasının hemen ardından sosyal medyada vedalaştı ve Apple dördüncü sezon hakkında şimdiye dek hiçbir şey söylemedi.

Ted Lasso 3. Sezonu İlkbahar Aylarında Geliyor

Dizinin ilkbaharda geri döneceği haberi, Apple'ın Çarşamba günü Televizyon Eleştirmenleri Derneği'nin kış basın turunda sunum yaptığı ve ilkbaharda Apple TV+'a gelecek birkaç orijinal diziye daha ilk bakışı verdiği sırada geldi.

Yeni diziler arasında The Reluctant Traveller, Shrinking, The Big Door Prize, Hello Tomorrow, Dear Edward, City on Fire, The Last Thing He Told Me ve Extrapolations yer alıyor. The Afterparty ve Schmigadoon! da ilkbahar aylarında yeni sezonlarıyla geri dönecek.

Peki sizin Ted Lasso'nun 3. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.