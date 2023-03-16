Ted Lasso Üçüncü Sezonuyla Geri Döndü!

Ted Lasso isimli popüler komedi dizisinin üçüncü sezonu, Apple TV+ abonesi olanlar tarafından artık izlenebilir durumda. Dizi, Amerikan futbol antrenörünün İngiltere'ye taşınarak AFC Richmond futbol kulübünü yönetmesini anlatıyor.

Ted Lasso, Apple'ın en popüler şovlarından biri ve ilk iki sezonu geniş çapta büyük övgülere şahit oldu. Başrol oyuncusu Jason Sudeikis, Ted Lasso'yu canlandırdığı için Altın Küre kazandı, dizi ise En İyi Komedi Dizisi dalında Emmy ödülü aldı.

Üçüncü sezonda Ted Lasso ve AFC Richmond, eski AFC Richmond yardımcı antrenörü Nate Shelley'nin geçtiği West Ham United ile karşı karşıya gelecek. AFC Richmond, medya spekülasyonlarına karşı Premier League'de son sıraya düşmeyeceğini kanıtlamaya çalışacak.

Ted Lasso ile Nike İş Birliği Yapıldı

Apple, Ted Lasso'nun üçüncü sezonunu Nike ile iş birliği yaparak AFC Richmond formaları, kapüşonlu sweatshirt'ler, tişörtler ve sweatshirt'ler gibi bir dizi ürünle tanıtıyor. Resmî Ted Lasso mağazası, şapkalar ve gömleklerden telefon kılıflarına, dart tahtalarına ve çoraplarına kadar her şeyi satıyor. Hatta Ted Lasso Monopoly oyunu bile ön siparişe açılmış durumda.

Üçüncü sezonun ilk bölümü bugün itibarıyla mevcutken, ikinci bölüm 22 Mart'ta çıkacak. Apple her hafta bir bölüm yayınlayacak ve sezon toplam 12 bölümden oluşacak.

Sudeikis, Mart ayının başında Ted Lasso'nun hikâyesinin üçüncü sezonda sona ereceğini ama bir yan dizi için potansiyel olduğunu söyledi. Apple, dizinin üçüncü sezonunun sonunda biteceğini henüz onaylamadı.