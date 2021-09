Ted Lasso Dizisindeki Gerçek Oyuncu Bilgisayar Yapımı Sanıldı

Ted Lasso'daki Roy Kent bilgisayar yapımı olabilir. Henüz Ted Lasso'yu izlemiş biri değilim. Ancak şovun ana karakterlerinden biri olan Roy Kent'in bilgisayar yapımı olduğu komplo teorisine kesinlikle katılıyorum.

Bir TV şovu en yüksek popülerliğe ulaştığında, kaçınılmaz olarak vahşi bir komplo teorisi filizlenir. Ted Lasso söz konusu olduğunda ise bu komplo teorileri Roy Kent'in CGI olup olmaması üzerinde tartışılıyor. Peki ya Apple TV Plus için hazırlanan Ted Lasso'daki karakter gerçekten CGI ürünü mü?

Reddit'teki insanlar görünüşe göre aylardır Roy Kent'in CGI eseri olduğu komplo teorisi hakkında konuşuyorlar, ancak tartışmaları bu hafta Twitter'da paylaşıldıktan sonra, Apple TV Plus programı hakkındaki teori bir hayli popüler hale geldi. Bazı tweetleri okudum, Kent'i oynayan aktörün (Brett Goldstein) bazı ekran görüntülerini Google'da arattım ve kabul etmeliyim ki Ted Lasso'daki karakter, FIFA 21'den fırlamış gibi görünüyor.

Reddit'teki kullanıcılardan biri, "Bunu 1. bölümden beri düşünüyorum ve diğer insanların düşündüğü bir şey olduğunu bilmiyordum” diyerek pek çok izleyicinin ortak sesi oldu.

Roy'un (Brett Goldstein tarafından oynanıyor) neden bu kadar esrarengiz göründüğü sosyal medyada tam olarak anlaşılmadı, ancak aşağıdaki faktörlerin CGI gibi görünmesine yol açtığına karar verildi:

Ancak Goldstein, Doctor Who'nun bir bölümü ve The Catherine Tate Show da dahil olmak üzere 2003'e kadar uzanan oyunculuğuyla gerçek bir aktör. Aynı zamanda Ted Lasso'nun yazarlarından ve yönetici hikaye editörlerinden biri. Yani resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen dizideki Roy Kent karakterinin CGI olmadığını söylemek mümkün.

DOES THIS MAN LOOK REAL TO YOU 🌍🌍🌍🌍☮️👾☮️⚛️ pic.twitter.com/RlKrqosqOC