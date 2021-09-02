Ted Lasso Dizisindeki Gerçek Oyuncu Bilgisayar Yapımı Sanıldı

Ted Lasso'daki Roy Kent bilgisayar yapımı olabilir. Henüz Ted Lasso'yu izlemiş biri değilim. Ancak şovun ana karakterlerinden biri olan Roy Kent'in bilgisayar yapımı olduğu komplo teorisine kesinlikle katılıyorum.

Bir TV şovu en yüksek popülerliğe ulaştığında, kaçınılmaz olarak vahşi bir komplo teorisi filizlenir. Ted Lasso söz konusu olduğunda ise bu komplo teorileri Roy Kent'in CGI olup olmaması üzerinde tartışılıyor. Peki ya Apple TV Plus için hazırlanan Ted Lasso'daki karakter gerçekten CGI ürünü mü?

Ted Lasso'daki Roy Kent bilgisayar yapımı mı?

Reddit'teki insanlar görünüşe göre aylardır Roy Kent'in CGI eseri olduğu komplo teorisi hakkında konuşuyorlar, ancak tartışmaları bu hafta Twitter'da paylaşıldıktan sonra, Apple TV Plus programı hakkındaki teori bir hayli popüler hale geldi. Bazı tweetleri okudum, Kent'i oynayan aktörün (Brett Goldstein) bazı ekran görüntülerini Google'da arattım ve kabul etmeliyim ki Ted Lasso'daki karakter, FIFA 21'den fırlamış gibi görünüyor.

Reddit'teki kullanıcılardan biri, "Bunu 1. bölümden beri düşünüyorum ve diğer insanların düşündüğü bir şey olduğunu bilmiyordum” diyerek pek çok izleyicinin ortak sesi oldu.

Roy'un (Brett Goldstein tarafından oynanıyor) neden bu kadar esrarengiz göründüğü sosyal medyada tam olarak anlaşılmadı, ancak aşağıdaki faktörlerin CGI gibi görünmesine yol açtığına karar verildi:

Karakterin sakalı olabildiğince bilgisayar yapımı duruyor.

Apple, kumaşın ve cildin garip bir şekilde pürüzsüz görünmesini sağlayan yumuşak aydınlatmayı kullanmayı seviyor.

Dizide bir futbolcu olması FIFA'yı akıllara getiriyor.

Kafası vücudunun geri kalanına kıyasla oldukça büyük duruyor.

Ancak Goldstein, Doctor Who'nun bir bölümü ve The Catherine Tate Show da dahil olmak üzere 2003'e kadar uzanan oyunculuğuyla gerçek bir aktör. Aynı zamanda Ted Lasso'nun yazarlarından ve yönetici hikaye editörlerinden biri. Yani resmi bir açıklama gelmemiş olmasına rağmen dizideki Roy Kent karakterinin CGI olmadığını söylemek mümkün.

DOES THIS MAN LOOK REAL TO YOU 🌍🌍🌍🌍☮️👾☮️⚛️ pic.twitter.com/RlKrqosqOC — asoingbob ''Comms Open'' odenkirk (@imnormalnow) July 13, 2021

Dürüst olmak gerekirse TV şovları ve filmler, CGI ve insan aktörler arasındaki çizgiyi günümüzde her zamankinden daha fazla bulanıklaştırıyor. Nvidia, şirketin CEO'su Jensen Huang'ın (sadece tek bir kısa çekim için olsa da) CGI versiyonunu içeren yakın zamanda bir basın toplantısı düzenlemişti.

Peki ya siz Apple dizisi Ted Lasso'yu izlediniz mi? Eğer izlediyseniz Brett Goldstein tarafından canlandırılan Roy Kent karakterinin bilgisayar yapımı olduğunu düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.