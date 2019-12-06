Tehlike Saçan Sahte Xiaomi Ürünlerine El Konuldu

Yeni Delhi sınırları içerisinde bulunan ve Xiaomi markası altında sahte ürün satan dört tedarikçi yapılan operasyon ile tutuklandı ve ürünlere el konuldu.

Sahte Cihaz Sattılar

Söz konusu gelişmelerle ilgili açıklama yapan Xiaomi, yasadışı satış işlemleri hakkında bazı bilgiler aldıklarını ve çözüm üretmek için yerel polis ile iletişime geçtiklerini belirtti. 25 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda binlerce lira değerinde iki binden fazla sahte ürün ele geçirildi.

Yerel polis tarafından yürütülen soruşturmaya göre söz konusu ürünler hem toptan hem de perakende olarak yıllardır satıştaydı. Bunlar arasında ağırlıklı olarak taşınabilir batarya, şarj adaptörü, kulaklık, kablosuz kulaklık, usb kablo gibi yan ürünler bulunuyor.

Sahte ürünlerler ilgili yayınlanan görsellere göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Sahte Cihazlar Hangi Tehlikeleri Barındırır?

Sahte ürünler ağırlıklı olarak elektronik cihazlar ile eşleştirilse de temel olarak giyim, kozmetik ve oyuncak kategorilerini dahi kapsayabilir. Tüm orijinal ürünler hem güvenlik hem de sağlık açısından pek çok testten geçer. Yani bu tip sahte ürünler yalnızca marka imajına zarar vermekle kalmıyor, tüketicinin sağlığını, güvenliğini ve hatta veri güvenliğini dahi tehdit ediyor.

Xiaomi markası üzerinden gidersek sahte ürünleri ayırt edebilmeniz için bazı yollar bulunmakta.