Tehlikeli Android Uygulamaları Keşfedildi: Bunları Hemen Silin!

Google Play Store'da tehlikeli Android uygulamaları tespit edildi. Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların bazıları yüz binlerce kez indirilirken bazıları ise bir milyondan fazla indirildi. Peki, oldukça zararlı olan ve derhal silinmesi gereken uygulamalar neler?

Dr. Web antivürüs ekibi, Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası Google Play Store'da zararlı uygulamalar keşfetti. Tespit edilen uygulamalar arasında klavyeden duvar kağıdı değiştiricisine, fotoğraf düzenlemeden sistem iyileştiricisine kadar çeşitli türlerde pek çok uygulama mevcut.

Aktarılan bilgilere göre bu uygulamaların temel işlevleri yoğun şekilde reklam göstermek, kullanıcıları premium hizmetlere abone etmek ve sosyal medya hesaplarını ele geçirmektir. Bu sebepten ötürü eğer bu uygulamaların derhal silinmesi öneriliyor.

Listede yer alan uygulamaların büyük kısmı Google Play Store üzerinden kaldırıldı ancak Neon Theme Keyboard uygulaması henüz kaldırılmadı. İndirme sayısı 1 milyondan fazla olan bu uygulamanın yorumlarında kullanıcılar telefonlarının kullanılamaz hâle geldiğini ileri sürüyor. Çok fazla olumsuz yoruma sahip olan uygulama indirilmeye devam ediliyor.

Tehlikeli Android Uygulamaları Listesi

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme - Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins - Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall - Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wallpapers - Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app)

4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc)

NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app)

Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers)

Notes - reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

Dr. Web tarafından keşfedilen zararlı uygulamalar arasında Photo Editor: Beauty Filter, Photo Editor: Retouch & Cutout, Photo Editor & Background Eraser ve FastCleaner: Cashe Cleaner dahil olmak üzere pek çok uygulama bulunuyor.