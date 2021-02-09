10 Milyon Kez İndirilen Bu Zararlı Android Uygulamasını Hemen Silin!

Google Play Store üzerinden 10 milyonun üzerinde indirilen popüler bir barkod tarayıcı uygulamasının Android işletim sistemli akıllı telefonlara kötü amaçlı yazılım bulaştırdığı tespit edildi. 10 milyondan fazla indirilen Android uygulaması, uygulama mağazasından kaldırılmış olsa da akıllı telefon kullanıcıları söz konusu uygulamaya hala sahip olabilir.

Bu Kötü Amaçlı Android Uygulaması Size Zarar Verebilir

Barcode Scanner olarak isimlendirilen bir uygulama, isminden de anlaşılacağı üzere kullanıcıların barkod tarama işlemini kolaylaştıran basit bir uygulama olarak biliniyordu ancak Malwarebytes'te yer alan güvenlik araştırmacıları tarafından aktarılan bilgilere göre uygulamanın aralık ayında aldığı güncellemede uygulamanın önceki sürümlerinde yer almayan kötü amaçlı bir kod bulunuyordu.

Araştırmacılar, uygulamanın söz konusu kötü amaçlı kodun tespit edilmesini engellemek için gizleme yöntemlerine başvurduğunu ifade etti. Siber güvenlik uzmanlarının açıklamasına göre kötü amaçlı güncelleme, Google'ın Android kullanıcılarını güvende tutmak için sunduğu hizmetlerden bir tanesi olan Play Protect'in radarına yakalandı.

Kötü amaçlı uygulamaları tespit etmede önde gelen hizmetlerden biri olan Play Protect, uygulamanın kötü amaçlı kod içerdiğini tespit etmiş ve Google, uygulama mağazasından söz konusu zararlı uygulamayı kaldırmış olsa da bazı Android kullanıcıları için tehlike hala devam ediyor.

Uygulamanın aldığı son güncelleme, güvenlik araştırmacılarına göre akıllı telefon kullanıcılarına ulaşmasının üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra faaliyete geçti ve mobil kullanıcıları reklam yazılımları ve kullanıcı etkileşimi olmadan herhangi bir web sitesine otomatik olarak yönlendirmeye başladı. Kötü niyetli kodun çalışma biçimini hemen aşağıda yer alan video oynatıcısını çalıştırarak görebilirsiniz.

Malwarebytes, Google'ın konu ile ilgili özel olarak bilgilendirildiğini ve uygulamanın Play Store'dan kaldırıldığını belirtti. Şirket, kullanıcıları söz konusu uygulamanın saçtığı tehlike hakkında bilgilendirmek için Play Protect aracını henüz kullanmadı. Bu, Android kullanıcılarının kendi başlarına hareket etmeleri ve uygulamayı akıllı telefonlarından kaldırmaları gerektiği anlamına geliyor.

Cihazınızda yüklü bir barkod tarayıcı uygulaması varsa ve son zamanlarda akıllı telefonunuzda bazı tuhaf etkinlikler (örneğin herhangi bir web sitesine sizin isteğiniz dışında girilmesi) gözlemliyorsanız uygulama ayarlarına gidin ve uygulamanın paket adını arayın. Uygulama "com.qrcodescanner.barcodescanner" adına sahip ise söz konusu uygulamayı hemen kaldırın.