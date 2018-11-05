Tek Başına Antarktika'yı Bir Uçtan Bir Uca Yürüyecek

33 yaşındaki Colin O’Brady isimli Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı maceracı, daha önce hiçbir insanın başaramadığı bir görevi başarmak adına harekete geçti. O’Brady, yaklaşık 1,600 kilometre yürüyerek, Antarktika’yı bir uçtan bir uca yürüyerek rekor kırmaya çalışacak.

Bugüne kadar onlarca insan, Antarktika’yı yürüyerek geçmeye çalışmış; ancak bir kısmı ya yolda pes etmiş ya da maalesef hayatını kaybetmişti. Antarktika’ya bir Rus kargo gemisiyle gitmeden önce Punta Arenas, Şili’de kaldığı Airbnb evinde röportaj veren çılgın adam, “Bu henüz tarihte herhangi birinin başaramadığı bir görev ve insanlar bunu yapmayı 100 yıldır deniyorlar” dedi.

Yanına alacağı malzemeleri gramına kadar hesaplayan Colin O’Brady, yanına yaklaşık 181 kilogram yiyecek alacağını ve tahmini olarak 70 gün sürecek yürüyüşü sırasında bu malzemeleri kullanmak zorunda olduğunu söyledi. Herhangi bir ikmal şansı olmadığını hatırlatan O’Brady, “100 kilo kadar yiyecek taşıyorum ama sadece 1 iç çamaşırım var. İşin sonunda oldukça kirli olacağım” açıklamasını yaptı.

Bu haberi okuduğunuz sırada buzlu kıtanın üzerinde adımlar atmaya devam eden O’Brady, yolcuğuna Ross Buz Sahanlığı denilen bölgeye uçakla bırakılmak suretiyle başlayacağını söylemişti. Günde yaklaşık 22.5 kilometre yol yaparak, rekor denemesini 70 günde tamamlayacağını hesaplayan maceracı, Ross Buz Sahanlığı sonrasında Güney Kutbu bölgesine ilerlemeyi, sonrasındaysa Wedeel Denizi yakınlarında bir bölgede yolcuğunu tamamlamayı umduğunu belirtti. Her ihtimale karşı yanında uydu telefonu götüren O’Brady, sadece bir çadırla korunmaya çalışacağı soğua karşı yenik düşmesi durumunda, telefonu kullanarak, yardım isteyeceğini ifade etti.