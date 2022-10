Tek Bir Tweet'te GIF, Resim ve Videoyu Bir Arada Paylaşmak Artık Mümkün

Tweet'lerinize bir fotoğrafla birlikte eğlenceli bir GIF koyamamaktan bıktınız mı? Twitter bu sınırlamayı ortadan kaldırıyor ve bugün artık GIF'leri, resimleri ve videoları tek bir tweet'te birleştirebileceğinizi duyurdu.

Çarşamba günü yayınlanan bir blog gönderisinde Twitter, tweet başına en fazla dört GIF, fotoğraf ve/veya video kombinasyonunu kullanabileceğinizi söyledi. Twitter Destek, aşağıdaki tweet'te her içerik biçiminin tweet'lerde karıştırıldığını gösteren bir video paylaştı.

Get ready to mix it up with visuals on Twitter.



You can now add a combination of media to your Tweet on Android and iOS. That means you can include a photo, GIF, and video (or two!) all in the same Tweet. Tap the photo icon in the Tweet composer to start mixing your media. pic.twitter.com/9D1cCzjtmI