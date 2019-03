Tek Bir Tweet Yeni Açılan Dükkanı Batmaktan Kurtardı

Birkaç gündür Twitter’ın en çok konuşulan konusu, yeni açılan bir donut dükkanıydı. Yeni açılmasına rağmen hiç kimsenin uğramadığı bir dükkan hakkında atılan tek bir tweet, dükkanı resmen batmaktan kurtardı.

Teksas’a bağlı Missouri City’de açılan Billy’s Donut, geçtiğimiz hafta faaliyete geçmişti. Yeni açılmasına karşın beklediği ilgiyi görmeyen dükkan, ansızın Twitter üzerinde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dükkanın bu başarısının müsebbibi ise dört fotoğraf ve bir tek cümleydi.

Billy’s Donut isimli dükkanın sahibinin çocuğu, Twitter üzerinden “Yeni donut dükkanına kimse gelmediğinden babam çok üzgün” yazdı. Dükkana dair fotoğraflar da paylaşan genç adam, hiç beklemediği bir tepki aldı.

My dad is sad cause no one is coming to his new donut shop 😭 pic.twitter.com/y5aGB1Acrc — billy's donuts (@BillysDonutsHTX) 9 Mart 2019

Paylaşıldıktan sonra 300 binden fazla retweet alan gönderi, 725 binden fazla beğenildi. Aynı gönderi James Woods, Youtuber Casey Neistat gibi ünlü isimler tarafından da paylaşıldı. İlginin yükselmesinden sonra devreye resmi Twitter hesabı da girdi ve dükkana destek çıktı.

You donut want to miss out on Billy’s and neither do we! We’ll be there tomorrow morning 🍩♥️#LoveTwitter https://t.co/NpTAXW4R53 — Twitter (@Twitter) 10 Mart 2019

Missouri City’nin yerel haber sitesi KPRC2, Twitter’da dönen konuşmaların ardından donut dükkanını ziyaret etti. Pazar günü dükkana giden muhabirler, Twitter’daki desteklerin işe yaradığını görüntüledi.