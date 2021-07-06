Koronavirüs Atlatanlar İçin Tek Doz BionTech Aşısı Yeterli mi?

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren kişiler için tek doz aşı uygulanması kararı almıştı. Peki, COVID-19 atlatan kişiler için tek doz BioNTech aşısı yeterli koruma sağlıyor mu? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, merak edilen soruyu cevapladı.

Tek Doz BioNTech Aşısı Koronavirüse Karşı Korur mu?

Dünya genelinde hastalığı geçirmiş kişilerde altı ay sonra antikor seviyelerindeki düşüşe bağlı aşılama programına alınma gerekliliğinin tartışılan bir konu olduğunu belirten Prof. Dr. Sema Turan, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Turan, "Vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" ifadelerini kullandı.

6 ay sonra hatırlatma dozu aşısı uygulamasının dünyadaki veriler ışığında alınan bir karar olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, "Hastalığı geçirenlerde altıncı ayından sonra hatta virüsteki varyasyonlar nedeniyle bunu 3 aya çeken ülkeler de bulunmakta. O yüzden de bir hatırlatma dozu aşısı yapılabilir" dedi.

İki doz inaktif aşı uygulanan bireylerde 3 ila 6 ay sonra nötralizan antikor seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak hatırlatma dozu yapılması gerekliliğinin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Turan, bu hatırlatma dozunun iki doz inaktif aşı yaptıran kişilerde tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabileceğini söyledi.

Avrupa ülkelerinde çoğunlukla mRNA aşılarının kullanıldığını ve bu sebepten ötürü o ülkelerde üçüncü doz konusunun bizdekinden farklı olarak ele alındığını ifade eden Prof. Dr. Turan, "Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır" şeklinde konuştu.

Vatandaşların aşı olmak için çok istekli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, aşılamanın dügün ve uyumlu bir şekilde ilerlediğini ifade etti. Aşılama sürecinin hızlandığını ve şu anda halen hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Turan, "Türkiye’nin elinde yeterli aşı bulunmaktadır" sözlerine yer verdi.