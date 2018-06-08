Tek Kameralı Xiaomi Telefonlara Portre Modu Geliyor

Çin'in en büyük telefon üreticilerinden olan Xiaomi, sunduğu cihazlar kadar cihazların içerisindeki arayüzle de başarsını kanıtlıyor. Geçtiğimiz gün yeni kullanıcı arayüzü MIUI 10'u tanıtan Xiaomi'nin, tek kameralı telefonlarına bile portre modu özelliği vereceği öğrenildi.

Hindistan'da Red Mi S2 cihazını tanıtan Çinli üretici aynı zamanda yeni arayüzünü de duyurdu. Çift kamera kurulumuna ihtiyaç duymadan portre modu sunabilen yeni arayüzün çok daha basit hale getirildiği belirtildi. Ayrıca hangi cihazlarına portre modu özelliğini getireceğini de açıklayan Xiaomi, pek çok kullanıcısını memnun etmeyi başardı.

Bunun dışında parlaklık ve ses ayarlarında yepyeni bir tasarıma giden Xiaomi'nin aynı zamanda doğa içerisinden sesler aldığını da belirtmek gerekiyor. Örneğin; bildirim geldiğinde su damlacığı sesi veya not kaydederken kum sesi gibi doğal seslerden esinlenen şirketin başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirtmek gerekiyor.

Şu anda beta aşamasında olan yeni arayüzün Eylül ayı içerisinde tüm cihazlara geleceğini belirtmek gerekiyor.

Portre Modu Alacak Modeller

Hem Arka Hem de Ön Tarafa Portre Modu:

Mi Mix 2

Mi 5s / Mi 5s Plus

Mi 5

Mi Note 2

Mi Max

Mi Max 2

Redmi Note 4 / Note 4X

Redmi Note 3

Redmi 5

Yalnızca Selfie Kamerasına Portre Modu: