Tek Kapı Uygulaması Bürokratik İşlemleri Azaltacak

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, e-Devlet uygulamasını kullanmayarak kamu kurumlarına gidip işlem yapmak isteyen vatandaşların taleplerini kolaylaştıracak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Tek kapı diye ifade edilen yeni sistemle birlikte isteyenlerin 50 kuruma gitmek yerine tek kapıdan girerek, işlemlerini halledebilecekleri söylendi.

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay'ın başkanlığında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve TÜRKSAT ile yapılan çalışmalar sonucunda bürokrasinin azaltılması konusunda önemli mesafe alındığı kaydedildi. Anadolu Ajansı’na konuşan Fuat Oktay, “İnsanlarımız devletten hizmet alacağı zaman 'Bana şunu getir, şu belgeyi getir' gibi kendisine belge toplattırılması ve kapı kapı dolaştırılmasından şikâyetçi. Bakanlar Kurulumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın nezdinde sürekli çalışıyor bu konuyu. Biz de etkin koordinasyon için müsteşarlarımızla bu konuda güzel bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Kurumlar tarafından istenen belgeleri azaltmak adına yapısal değişiklikler yaptıklarından bahseden Oktay, geçici tedbirler almak yerine sorunu temelden çözmek için mücadele ettiklerini aktardı. Oktay çalışmanın ana yapılarını şöyle aktardı: “Çalışmayı yaparken e-Devlet'i yeniden keşfettik. Öyle bir şey yapalım ki hiç kimse kendisine göre yeni belge isteyemesin, yeni kurallar koyamasın. Şeffaf, takip edilebilir, izlenebilir olsun. Vatandaş, siyasi irade ve çalışanlar izleyebilsin işin hangi aşamada olduğunu. O zaman e-Devlet'i yeniden hayata geçirelim dedik. İlk yaptığımız şey kamunun kendi içindeki yazışmalarını manuel olarak yapmasının önüne geçelim dedik. Tamamı bugünün dünyasında elektronik ortamda. Önce Başbakanlıkta, sonra diğer kurumlarda sağladık. 2017'de kamuda elektronik ortamda yazışmaya geçtik. Artık hiçbir evrakın kaybolmayacağı veya nerede diye merak edilmeyeceği, kimde ne kadar beklediğinin dahi net olarak görüleceği bir sistem. Bir evrakın bir yerden başka bir yere geçmesi yaklaşık 8.5 gündü, 1.2 güne düşürdük bunu. Son çalışmalarımızla da bunu bir günün altına indirmeye çalışıyoruz.”

Tek Kapı Uygulaması Nedir?

Halihazırda devlet kurumlarının vatandaşa değişik kalemlerde 12 bin hizmet sunduğunu dile getiren Fuat Oktay, "12 bin hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların 42 bin belge toplamaları gerektiğini sözlerine ekledi. Bunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Oktay, Çalışmalar sonucu devletin vatandaşa verdiği hizmet sayısının yaklaşık 12 bin olduğunu gördük. Bu 12 bin hizmetin olması için de vatandaştan 42 bin belge istediğimizi gördük. Bürokrasi diyoruz ya işte bu. Kimi atarsanız atayın, biraz farklı çalışırsa ayrışır ama biraz sonra bürokrasinin çarkları arasında kayboluyor. Bu, bireyden ziyade sistemsel sorun. Devletin iş dünyasına verdiği hizmet sayısı yaklaşık 6 bin civarında. Devletin kendisine, kamudan kamuya verdiği hizmet sayısı yaklaşık 9-10 bin civarında. Devlet, toplamda 27 bin hizmet veriyor, üretiyor. Şimdi obez dediğimiz yapı bu. Azaltmaya başladık. 12 bin hizmet önce 6 bine indi, sonra 3 bine indi. Derken en son 2 bine kadar indirgedik bunu. Aynı şekilde iş dünyasında o kadar azaldı. Yüzde 70-80 oranında azalttık bunu. Kamunun kamuya verdiği hizmet aynı şekilde azaldı" dedi.

e-Devlet Yüzde 100 Olacak

Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, "Şu an itibarıyla devletin vatandaşa verdiği hizmetleri yüzde 86 oranında e-Devlet'e entegre ettik. Bu oran devletin, devlete verdiği hizmette yüzde 72. Devletin iş dünyasına verdiği hizmette ise yüzde 82'yi tamamlamış olacağız. Yıl sonuna kadar yüzde 100'ünü tamamlıyor olacağız. Bundan sonra vatandaş her türlü hizmetini e-Devlet üzerinden alacak" bilgisini paylaştı. Oktay, vatandaşın yeni sistemle 'hiçbir kamu kurumuna gitmeden, belge getirmeden, gece çayını içerken işlemlerini yapabileceğini" söyledi.

Kamu kurumuna giderek yüz yüze hizmet alma talebine yönelik de yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını belirten Oktay, şunları söyledi: "O da 'tek kapı' diye ifade ettiğimiz, daha güzel bir isim vereceğimiz bir uygulama. Vatandaşın 50 kurumda işi olabilir, 50 kuruma gitmesine gerek yok. Gelsin tek bir kapıdan girsin. Hangi kurum nerede aramadan, hiçbir belge getirmeden, fotoğraf dahil elini kolunu sallayarak tek noktadan hizmetlerin tamamını alsın. Böyle bir çalışmamız da var. Bu çalışmada son aşamaya gelindi. Bu tamamlandığında bürokrasinin azaltılması, şeffaflık, takip edilebilirlik dediğimiz alanda çok ciddi bir aşamayı geride bırakacağız. Vatandaşın, hangi konuda, hangi bilgiye ihtiyacı varsa tek tuşla hizmet alabileceği bir sistemi getirmeye çalışıyoruz. Bürokrasinin azaltılması konusunda Türkiye çok ciddi bir eşiği aşmak üzere. Bütün kurumlarıyla hızlı, esnek karar alan ve hızlı uygulayabilen yepyeni bir devlet."