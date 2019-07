Tek Oyunculu ve Yan Senaryolu Bir The Division Oyunu Görebiliriz

Massive Entertainment tarafından geliştirilen ve ilki için bir devam oyunu olan Tom Clancy's The Division 2, yine çoklu-oyuncu tabanlı bir oynanış sunuyor. Yani yine arkadaşlarınızla veya sunucudaki diğer oyuncularla ekip olarak görevlerden görevlere koşuyorsunuz. Eğer isterseniz tek tabanca takılmak da mümkün olabiliyor. Peki tamamıyla tek oyunculu bir oynanış sunsaydı nasıl olurdu? Bunu öğrenmenin şimdilik bir yolu yok ama yakında belki bir şeyler olabilirmiş gibi görünüyor. Geliştirici stüdyo, tek oyunculu ve yan senaryolu bir The Division oyunu fikrinin araştırmasını yapıyor.

Tom Clancy's The Division 2 oyununda Yaratıcı Yönetmen koltuğunda oturan Julian Gerighty, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım esasında bir alıntı ve Bölüm Tasarımcısı Tim Spencer (TT Games) tarafından ortaya atılan bir fikri içeriyor. Spencer, tek oyunculu ve yan senaryolu hikaye anlatımı olan bir The Division oyunu fikrinin hoşuna gideceğini dile getirmiş. Bununla birlikte bir Division ajanının ailesine kavuşabilmek için eve dönüş mücadelesine odaklanılabilecek bir konu önerisinde de bulunmuş.

Bu gönderinin devamında, Tim Spencer tarafından bağlantılı olarak yazılan bir diğer yorum da dikkat çekiyor: "Hikayelerin hiçbiri bir Division ajanının neyi feda edeceği ve ruhsal olarak nelerin üstesinden gelebileceğine değinmemişti. Bunu düşündüğünüzde, oldukça karanlık / sanatsal bir şey - inanılmaz birkaç hikaye anlatmak için ortada devasa bir fırsat var."

None of the stories have explored what a Division agent sacrifices, and what they go through mentally. When you think about it: it’s a pretty dark/epic thing - there’s huge opportunity to tell some incredible stories there. 👍