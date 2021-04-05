Tek Şarjla 28.000 Yıl Çalışan Batarya Üretildi: 2023'te Satışa Hazır

Tek şarjla 28.000 yıl çalışan batarya gerçek olabilir mi? California merkezli bir girişim nükleer atıklardan bir batarya geliştirdiğini ve sadece 2 yıl içerisinde tüketicilere sunulacağını söyledi. "Sonsuza kadar dayanabilen" bataryanın nano elmas katmanlara sahip olduğu belirtiliyor.

ABD'li bir girişim, nükleer atıklardan elde edilen radyoaktif izotopları, ultra ince elmas katmanlarıyla birleştirerek 28.000 yıl dayanabileceğini iddia ettiği bir batarya üretti.

NDB (Nano Diamond Battery) isimli California girişimi, bataryanın elmas tabanlı alfa, beta ve nötron pili olduğunu söylüyor.

Tek şarjla 28.000 yıl çalışan batarya gerçek mi?

Pilin enerjisi, grafit soğutmalı nükleer reaktörlerde kullanılan atık grafitten geliyor. Radyoaktif grafit, hem yarı iletken hem de ısı emici görevi gören nano elmas katmanlarıyla kaplandı. Elmas, yüksek enerji iletkenliğine sahiptir, yani ısıyı radyoaktif grafitten hızla emebilir. Böylece elmas tabakalar sadece yükü toplamakla kalmaz aynı zamanda radyasyon sızıntısını da önleyebilir.

NDB CEO'su ve kurucu ortağı Nima Golsharifi yaptığı açıklamada, "Bu pilin iki farklı özelliği var. Birincisi, nükleer atığı kullanıyor ve bu sayede çevreci olması sağlanıyor. İkincisi ise mevcut pillerden çok daha uzun süre çalışabiliyor" dedi.

Ayrıca elmas katmanlı bataryanın iki versiyonu bulunuyor. Şarjı bitmeden 28.000 yıl dayanan sert çekirdekli sürüm, uzay aracı ve uydulardaki aletlere güç sağlayabilir. Örneğin uzay araçları yüzyıllar süren yolculuklarla diğer yıldız sistemlerine gönderilebilir ve mesajları Dünya'ya göndermek için hala yeterli güce sahip olabilir.

Elmas bataryanın elektrikli araçlara, akıllı telefonlara ve diğer küçük cihazlara güç sağlamak için tasarlanmış bir tüketici sürümü de bulunuyor. Ayrıca grafit birden fazla sentetik elmas kaplamayla sarılacağından dolayı telefonunda radyasyon sızıntısını engellenmiş oluyor. NDB, hücrelerin yaydığı radyasyon seviyelerinin insan vücudu tarafından yayılanlardan daha az olacağını iddia ediyor.

Günümüzde pil hücreleri tarafından üretilen şarj, süper kapasitör tarafından toplanır, depolanır ve anında dağıtılır. Hücreler AA, AAA, 18650, 2170 veya her türlü özel boyut dahil olmak üzere herhangi bir şekle uyacak şekilde üretilir.

NDB, radyoaktif elmas pilinin düşük güçlü ticari versiyonunu iki yıldan daha kısa süre içinde piyasaya sürmeyi hedefliyorken, yüksek güçlü versiyonu beş yıl sonra satışa çıkacak.

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