Tek Tıkla Soyağacı Hizmeti Başlıyor: İçişleri Bakanı Duyurdu

Tek Tıkla Soyağacı hizmeti nedir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama doğrultusunda nüfus hizmetlerinde yeni bir döneme geçiş yapılacağından bahsetti. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak alt-üst soy bilgisi başvurularında "Tek Tıkla Soyağacı" kullanılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'da yapılan yeni paylaşım, soyağacı hizmetinin yenileneceğini söylüyor. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kapsamında yeni bir hizmete başlayacaklarını açıkladı.

Tek Tıkla Soyağacı hizmeti nedir?

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamasında, "Nüfus'ta yeni bir işleme bayramdan sonra inşallah başlıyoruz. Tek Tıkla Soyağacı, kütüphanenize yeni hediyemiz..." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ayrıca bugüne kadar e-Devlet üzerinden yapılan başvuruları ve diğer verileri de ele aldı.

e-Devlet hizmetlerinin 2020 ve 2021 yılına ait verilerini değerlendiren Bakan Soylu, vatandaşlık başvurularının elektronik ortama aktarılmasıyla büyük bir dijital göç sürecinin başladığını söyledi. Buna göre, e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmet sayısı 38'e çıkarılmış oldu.

Nüfus'ta yeni bir işleme bayramdan sonra inşallah başlıyoruz.



TEK TIKLA SOYAĞACI

Kütüphanenize yeni hediyemiz...@TCNufus pic.twitter.com/LgiQhIjPTF — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 13, 2021

2021 yılının ilk yarısında e-Devlet üzerinden 43 milyon 103 bin 554, 2020'nin tamamında ise 71 milyon 894 bin 662 işlem gerçekleştirildi. En çok vatandaşlık sorgulaması 13 milyon 15 bin 911 ile alt-üst soy bilgisi olurken, 11 milyon 410 bin 506 ile barkodlu yerleşim yeri ikinci sırada yer aldı. 8 milyon 570 bin 497 ile barkodlu nüfus kayıt örneği, 2 milyon 966 bin 409 ile 3'ü bir yerde sorgulama ise diğer popüler hizmetlerdendi.

İçişleri Bakanı Soylu ayrıca Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında 404 milyon sayfalık belgenin dijital ortama kazandırıldığını ve 768 bin 46 sayfanın ise restore edilerek arşivlendiğini aktardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ofislerine Yeni Nüfus Şefliği işlemcilerini devreye soktuklarını söyleyen Bakan Soylu, bu şefliğin şu hizmetleri verdiğini ifade etti:

7/24 güvenli alanlarda, personel desteği olmadan T.C. Kimlik Kartı şifre işlemleri

e-İmza yüklenmesi

Adres beyanı

Kimlik Kartı'na sürücü belgesi yükleme

Randevu işlemleri

15 yaş altı çocukların T.C. Kimlik Kartı başvuru işlemleri

Sistemde güncel fotoğrafı bulunanların kendi kimlik kartlarının yenilemesi işlemleri

Soylu, geçtiğimiz ağustos ayında e-Devlet'e eklenen kimlik başvuru hizmetinin bir hayli ilgi gördüğünü belirtti. Bu hizmet dahilinde yasal olarak biyometrik fotoğraf veya parmak izi alınması gerekmeyen, 15 yaş altı çocukların veli veya vasilerinin nüfus müdürlüklerine gitmeden, e-Devlet üzerinden kimlik başvurusu yapabileceklerini ifade etti.