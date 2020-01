Tekken 7, Frostpunk ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft, Xbox sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile yeni yılın ilk Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass oyunlarını duyurdu. Xbox One tarafında Frostpunk: Console Edition, Sword Art Online: Fatal Bullet ve Tekken 7 ve PC tarafında da Frostpunk ve FTL: Faster Than Light oyunları aboneler ile buluşacak. Ancak PC için Xbox Game Pass'e eklenecek olan oyunların tarihleri şu an için belirtilmiş değil.

Frostpunk: Console Edition - 9 Ocak 2020 ([email protected])

Frostpunk, toplumsal bir hayatta kalma oyunu ve siz, ayakta kalan son şehrin yöneticisi konumunda bulunuyorsunuz. Oldukça zorlu bir süreç sizi bekliyor olacak. Çünkü hem şehir sakinlerinden hem de şehrin altyapısından sorumlu olacaksınız. Ayakta kalabilmek için de kimi çoğunlukla kritik kararlar almanız gerekecek.

Sword Art Online: Fatal Bullet - 9 Ocak 2020 (Xbox One)

Sword Art Online: Fatal Bullet, Sword Art Online: Hollow Realization oyundaki olayları takip ediyor. Kendi karakterinizi yarattıktan sonra, arkadaşınız Kureha ile Gun Gale Online dünyasına dalış yapacaksınız. Hikaye boyunca yolunuz çekirdek kadronun yanı sıra insansı yapay zeka ArFA-sys ile kesişecek ve Basalt Joe, Asuna ve Leafa gibi birçok yeni karakter ile tanışacaksınız.

Tekken 7 - 16 Ocak 2020 (Xbox One)

Tekken 6 oyunundaki olayların kısa bir süre sonrasında geçen Tekken 7, dövüş sanatçısı Heihachi Mishima ile oğlu arasındaki son dövüşe giden yolda yaşananları anlatıyor. Yedinci oyun, serinin dövüş sistemine Rage Arts ve Power Crush mekaniği gibi yeni elementler kazandırıyor. Bu sayede, Tekken serisi ile yeni tanışanlar daha kolay adapte olabiliyorlar.

FTL: Faster Than Light ([email protected])

Tepe kamera açısından oynanan gerçek zamanlı strateji-roguelike türündeki oyunda, müttefik filosuna ulaştırılması gereken kritik bir bilgi taşıyan ve büyük bir isyancı filosu tarafından da takip edilen uzay gemisi mürettebatını kontrol ediyorsunuz. Uzay gemisini sekizden fazla bölüm boyunca yönlendiriyorsunuz. Her bir bölümün ayrı bir gezegen sistemi var. Buna ek olarak, isyancı güçlerle ve daha başka düşmanlarla savaşacağınız, ekibinize yeni bireyley katabileceğiniz ve uzay geminizi özelleştireceğiniz ve geliştireceğiniz olaylarla da karşılaşacaksınız ve bu olaylar Roguelike tarzında farklılık gösterecek.

Microsoft yaptığı duyuru ile LEGO City Undercover ve Just Cause 3 oyunlarının Xbox Game Pass servisinden ayrılacaklarını belirtti. Ancak şu anlık net bir tarih belirtilmiş değil. Sadece bu ayın sonlarına doğru ayrılacakları söyleniyor.