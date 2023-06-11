Tekken’den Beklenen Açıklama Geldi: Kapalı Ağ Test Tarihi Açıklandı
Şirket, bu testin amacının ağı denemek ve oyunun grafiklerini test etmek olduğunu açıkladı. İşte detaylar!
Tekken’in resmi web sitesinde tarih hakkında "Ağın durumunu ve oynanış kalitesi hakkında geri bildirim almayı amaçlıyoruz. Kullanıcıların geri dönüşleri, savaş sistemindeki ayarlamalar referans olarak kullanılacaktır." açıklaması yapıldı.
Bandai Namco, Tekken 8 için Yapılan Kapalı Ağ Testi Tarihini Duyurdu
27 Haziran'a kadar resmi Tekken sitesine kaydolan herkes teste katılabilir. Test, ilk olarak PlayStation 5 kullanıcıları için 21-24 Temmuz tarihlerinde PS5, Xbox Series X ve S konsolları ve Steam kullanıcıları için ise 28-31 Temmuz tarihleri arasında kayıt imkanı sağlayacak.
Test 16 karakter ile oynanacak: Kazuya, Bryan, King, Jun, , Law, Jack-8, Nina Lars, Xiaoyu, Paul,Hwoarang, Leroy, Lili, Asuka, Jin ve Claudio 5 meydanı bulunan oyun derecelendirme maçlarına imkan tanıyacak ve platformlar arası eşleştirme desteği sağlayacak.
Bandai Namco henüz Tekken 8'in çıkış tarihini açıklamadı ancak oyunun 2023 sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Tekken 7 Tanıtım Videosu
Namco Bandai'nin bir diğer incisi olan Tekken 7'nin hikaye odaklı tanıtım videosu yayınlandı. Oyunun hikayesine değinen bu videoda, birçok Tekken karakterini görebiliyoruz.
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