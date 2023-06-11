Tekken’den Beklenen Açıklama Geldi: Kapalı Ağ Test Tarihi Açıklandı

Şirket, bu testin amacının ağı denemek ve oyunun grafiklerini test etmek olduğunu açıkladı. İşte detaylar!

Yavuz Akyol
Yavuz Akyol -

Tekken’in resmi web sitesinde tarih hakkında "Ağın durumunu ve oynanış kalitesi hakkında geri bildirim almayı amaçlıyoruz. Kullanıcıların geri dönüşleri, savaş sistemindeki ayarlamalar referans olarak kullanılacaktır." açıklaması yapıldı.

Bandai Namco, Tekken 8 için Yapılan Kapalı Ağ Testi Tarihini Duyurdu

27 Haziran'a kadar resmi Tekken sitesine kaydolan herkes teste katılabilir. Test, ilk olarak PlayStation 5 kullanıcıları için 21-24 Temmuz tarihlerinde PS5, Xbox Series X ve S konsolları ve Steam kullanıcıları için ise 28-31 Temmuz tarihleri arasında kayıt imkanı sağlayacak. 

Test 16 karakter ile oynanacak: Kazuya, Bryan, King, Jun, , Law, Jack-8, Nina Lars, Xiaoyu, Paul,Hwoarang, Leroy, Lili, Asuka, Jin ve Claudio 5 meydanı bulunan oyun derecelendirme maçlarına imkan tanıyacak ve platformlar arası eşleştirme desteği sağlayacak.

Bandai Namco henüz Tekken 8'in çıkış tarihini açıklamadı ancak oyunun 2023 sonundan önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tekken 7 Tanıtım Videosu
OYUN

Tekken 7 Tanıtım Videosu

Namco Bandai'nin bir diğer incisi olan Tekken 7'nin hikaye odaklı tanıtım videosu yayınlandı. Oyunun hikayesine değinen bu videoda, birçok Tekken karakterini görebiliyoruz.

Tekken Tag Tournament 2 Fragmanı
OYUN

Tekken Tag Tournament 2 Fragmanı

Namco Bandai’nin geliştirdiği Tekken Tag Tournament 2 yıllar önce piyasaya sunulan Tekken Tag Tournament’ın ikinci oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

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