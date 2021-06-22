Dövüş oyunu meraklılarının sabırsızlıkla bekledikleri Tekken x Street Fighter iptal edilmedi. Bu hafta içerisinde yapılan yeni açıklama ile konuya net bir açıklık getirildi. Muhtemelen uzun bir süre beklemek durumunda kalacağız. Detaylar haberimizde.

On yıldan fazla bir süre önce, 2010 yılı içerisinde Bandai Namco Entertainment ile Capcom arasında Street Fighter ve Tekken oyunlarına odaklı bir işbirliği duyurusu yapılmıştı. Bu işbirliğine göre, iki serinin evrenleri bir araya birleştirilecektir ama Tekken x Street Fighter ve Street Fighter x Tekken olmak üzere iki ayrı oyun olarak çıkacaktı.

Capcom, duyurudan iki yıl sonra, Street Fighter x Tekken adı altında geliştirmekte olduğu oyunu 2012 yılı içerisinde PlayStation 3, Xbox 360, PC ve PlayStation Vita için satışa sunmuştu. Ne var ki Bandai Namco Entertainment tarafında işler pek de beklendiği gibi gitmemişti.

Oynanış olarak Street Fighter x Tekken oyununun aksine üç boyutlu tarzda olacak Tekken x Street Fighter’ın çıkış platformları sonradan PlayStation 4 ve Xbox One olarak değiştirilmişti.

Geride bıraktığımız zaman zarfında, öncelikle 2016 yılı içerisinde açıklama yapan Bandai Namco Entertainment Genel Müdürü ve aynı zamanda da oyunun yönetmen koltuğunda oturan Katsuhiro Harada, 2016 yılında projenin durdurulduğunu belirtmişti. 2018 yılında ise bu durumun devam ettiğini, ama projenin % 30 oranında tamam olduğunu da sözlerine eklemişti. Ertesi yıl ise Harada, Tekken x Street Fighter oyununu halen çıkartmayı istediğini dile getirmişti.

Tekken x Street Fighter İptal Edilmedi, Geliştirilmesi Durduruldu

Yakın bir zamanda ise bir başka Duke Nukem Forever hadisesi ile karşılaşmaktan korkulan oyun hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Ne var ki bu açıklama sırasında ufak bir çeviri hatasının olması, oyuncular arasında büyük bir hayal kırıklığının yaşanmasına neden olmuştu. Ancak daha sonradan bu çeviri hatası düzeltilerek bir nebze de olsa yüreklere su serpildi.

Youtube üzerinden Japonca olarak yayınlanan son Harada’s Bar programı sırasında, altyazı olarak Tekken x Street Fighter’ın iptal edildiği yazılıydı. Ne var ki sonradan yeni bir açıklama yapan Katsuhiro Harada, çeviri sırasında bir hatanın yapılmış olduğunu belirtti.

Bahsi geçen açıklamada projenin iptal edilmediğini, % 30 oranında tamamlanmış olma durumunun devam ettiğini söyledi. Oyunu satışa sunulması gerçekten isteniyormuş ve doğru zaman geldiğinde ise geliştirilme süreci kaldığı yerden devam edecekmiş. Ne var ki bunun için diğer firmanın da geliştirme kaynaklarının da rahat olması gerekiyormuş. Haliyle uygun koşulları yeniden oluşması bekleniyormuş. Bu da Tekken x Street Fighter oyununun çıkış zamanını belirsizliğin ortasına bırakmış oldu.