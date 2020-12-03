Teknasyon, Muslim Assistant'a Yatırım Yaptı!

Küresel ölçekteki en popüler İslam uygulaması olan ve Müslümanların ihtiyaç duyduğu tüm araçları ve işlevleri bünyesinde barındıran Muslim Assistant, son zamanlardaki yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken Teknasyon'dan yatırım aldı.
Muslim Assistant, Teknasyon'dan Yatırım Aldı!
Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça başta olmak üzere yirmi ayrı dil desteği sunan ve dünya genelindeki milyonlarca kişinin severek kullandığı Muslim Assistant; namaz vakitleri, kıble yönü bulucu, dijital tespih ve ezan sesleri gibi kullanıcıların gündelik hayatını kolaylaştıran özellikleri bünyesinde barındırıyor.
Mobil girişimlerle yakından ilgilenen Teknasyon, yeni bir yatırım haberi olarak İzmir merkezli Muslim Assistant'a yatırım yapıldığını açıkladı. Bu noktada şirketin değerlemesi ya da yapılan yatırım miktarı gibi detayların halka açık bir şekilde paylaşılmadığını hatırlatalım.
Teknasyon CIO'su Onur Kurugöl yaptığı açıklamada Muslim Assistant'ın uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir mobil uygulama olduğunu ve bu yatırımla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını dile getirdi. Muslim Assistant'ın kurucusu Caner Bayraktar ve ekibinin yeni hedefi ise, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek içerik zenginliğini artırmak ve sunulan araçları ve işlevleri gün geçtikçe daha fazla sayıda özellikle güncellemek.
Muslim Assistant Özellikleri
- Kıble bulma: İnternet bağlantısı olmadan kıble yönü bulabilir, pusula moduyla yönünüzü bulabilirsiniz.
- Kur’an-ı Kerim: Kur'an-ı Kerim okuyabilir, müezzin sesinden sureleri dinleyebilir, Bir sonraki girişinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
- Esma-ül Hüsna: Allah’ın 99 ismini ve anlamını kolayca öğrenebilirsiniz.
- Dua: Günlük dualar, duaların anlamı, duaların Arapçasını görebilirsiniz.
- Ezan saatleri: Diyanet ile uyumlu ezan saatlerine kolayca ulaşabilirsiniz.
- Namaz alarmı: Ezan sesine ya da standart zil sesine sahip namaz alarmları kurabilir, istediğiniz zaman bu alarmları kapatabilirsiniz. Dilerseniz erteleme tuşu meşgul olduğunuzda kılamadığınız namazı tekrar hatırlatabilir.
- İmsakiye: İftar ve Sahur saatlerini görebilirsiniz.
- Zikirmatik: günlük zikirlerinizi çekebileceğiniz gibi zikirlerinizi kolayca sayabilirsiniz.
- Sure: Sure araması ve hızlıca sure geçişi yapabilirsiniz.
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