Teknasyon, Muslim Assistant'a Yatırım Yaptı!

Küresel ölçekteki en popüler İslam uygulaması olan ve Müslümanların ihtiyaç duyduğu tüm araçları ve işlevleri bünyesinde barındıran Muslim Assistant, son zamanlardaki yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken Teknasyon'dan yatırım aldı.

Muslim Assistant, Teknasyon'dan Yatırım Aldı!

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça başta olmak üzere yirmi ayrı dil desteği sunan ve dünya genelindeki milyonlarca kişinin severek kullandığı Muslim Assistant; namaz vakitleri, kıble yönü bulucu, dijital tespih ve ezan sesleri gibi kullanıcıların gündelik hayatını kolaylaştıran özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Mobil girişimlerle yakından ilgilenen Teknasyon, yeni bir yatırım haberi olarak İzmir merkezli Muslim Assistant'a yatırım yapıldığını açıkladı. Bu noktada şirketin değerlemesi ya da yapılan yatırım miktarı gibi detayların halka açık bir şekilde paylaşılmadığını hatırlatalım.

Teknasyon CIO'su Onur Kurugöl yaptığı açıklamada Muslim Assistant'ın uluslararası arenada kendini kanıtlamış bir mobil uygulama olduğunu ve bu yatırımla birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını dile getirdi. Muslim Assistant'ın kurucusu Caner Bayraktar ve ekibinin yeni hedefi ise, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek içerik zenginliğini artırmak ve sunulan araçları ve işlevleri gün geçtikçe daha fazla sayıda özellikle güncellemek.

Muslim Assistant Özellikleri