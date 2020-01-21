Teknoloji Bağımlılığı Cüzdanları Boşaltıyor!

Son zamanlarda elektronik ürünler için çok fazla harcama yaptığınızı düşünüyor musunuz? Cevabınız evet ise bazı kötü haberlerimiz var.

Fazla Alışverişe Yönlendiriyor!

Suffolk Üniversitesi bünyesinde çalışan Prof. Dr. Luiz Moutinho yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Beyin dokusunda mikroskobik alanların bulunduğunun altını çizen Moutinho, bu alanların markaların neyi temsil ettiğinin farkında olduğunu söyledi.

Şirketlerin yapay zeka ve sinirsel ağ uygulamalarından faydalanıp tüketicilere yönelik veriler topladığının vurgulandığı araştırmada "Tüketici üzerinden para kazanılmak istendiğinde ahlak ve sosyal sorumluluktan bahsetmenin çok da mantıklı olduğunu söylemek doğru olmaz." ifadelerine yer verildi.

Tüketicilerin davranışlarındaki farklılıkların ülkeler veya bölgeler arasında değişiklik gösterebileceğini belirten Moutinho, bunda pek çok unsurun etkili olduğunun altını çizdi.

Bir anlamda toparlamamız gerekirse şirketlerin insan fizyolojisi ve psikolojisi üzerine yoğun araştırmalar yürüttüğünü ve bu veriler üzerinden kişilerin alışverişe yönlendirildiğini söyleyebiliriz. Bir anlamda teknoloji bağımlılığının da doğurulmasında önemli bir rol oynayan bu durum beraberinde tutarsız davranış gibi sorunlar getirebiliyor.