Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Son yılların en büyük sorunlarından biri olan teknoloji bağımlılığı 7'den 70'e herkesin problemi. Kimisi oyun bağımlısı oluyorken kimisi de sosyal medyadan kurtulamıyor. Peki ya teknolojiyi ölçülü kullanmak için ne yapılmalı? İşte uzmanından cevaplar:

Teknolojinin ölçüsüz ve sınırsız kullanımı dijital bağımlılıkla mücadelede önemli bir yere sahip. Konu hakkında araştırmalara yapan ve ülkemizin kötü bir durumda olduğunu ifade eden Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği, bazı önerilerde bulundu. Bunlardan ilk uyarıda belirli ekran süresinin üzerine çıkıldığında telefonun elden bırakılması bulunuyor.

Özellikle bildirimlerden ve çevre etkenlerinden bir hayli etkilenen bağımlılar, bir süre içerisinde günlük işlerini aksatır hale geliyor. Konu hakkında konuşan Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Tuncay Dilci, çok fazla kullanılan uygulamaların telefondan silinmesi gerektiğini aktardı. Dilci, düşük model bir cihaza geçmenin bile mantıklı olacağını belirtti.

Telefon yerine kol saati, telefon alarmı yerine analog alarmlardan kullanılabileceğini dile getiren Başkan, uyanır uyanmaz telefonu kontrol etmenin bir hastalık olduğunu söyledi. Önceden planlanan bir gün sayesinde daha akılcı hareket edilebileceği vurgulanıyorken bilgisayar kullanımının telefona göre daha mantıklı olacağı bildirildi.

Peki ya siz teknoloji bağımlısı olmaktan kaçınmak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!