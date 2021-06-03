Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İsteyenlerin Oranında Rekor Artış!

Teknoloji bağımlılığından kurtulmak isteyen kişilerin sayısında çok ciddi bir artış yaşandı. Teknoloji bağımlılığını sona erdirmek isteyenlerin sayısı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 2 kat arttı. Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, konuya dair önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya ilişkin detaylar haberimizde.

Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak İçin Neler Yapılabilir?

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde insanlar vaktinin büyük bir kısmını evde geçirmeye başladı. Evde daha fazla zaman geçiren kişilerin teknolojik cihaz kullanımı önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte teknoloji bağımlılığında da ciddi artış yaşandı. Hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefon, bilgisayar, oyun konsolları gibi cihazlarin uzun süre kullanımı, teknoloji bağımlılığını tetikliyor.

Teknoloji bağımlılığını sona erdirmek isteyen insanlar, Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) başvuruyor. AA'daki habere göre salgın döneminde YEDAM'a teknoloji bağımlılığı nedeni ile başvuranların sayısı 2 kat arttı.

Teknoloji bağımlılığı, sorumlulukları yerine getirmemenin yanı sıra çok uzun kullanımına bağlı olarak ilişkilerin bozulmasına ve fizyolojik veya psikolojik anlamda ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, söz konusu bağımlılığa ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Dinç, "Amaçlı kullanım çok önemli. 'Ben niçin bilgisayarın, telefonun, internetin ya da dijital teknolojilerin herhangi bir uygulamasının başındayım?' Bunun içerisinde öğrenmek, eğlenmek olabilir ancak buna bir çerçeve çizmezsek orada problemler yaşayabiliyoruz. Diğeri, işlevsel kullanım, yani hayatı kolaylaştıracak şekilde kullanmak" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Biri, güvenli kullanım. Kullanımından dolayı zarar görmeyecek bir bilince sahip olmalıyım. Bir diğeri sağlıklı kullanım. Bu dönemde, özellikle gençlerde fiziksel problemlerin çok ortaya çıktığını görüyoruz. Duruş bozuklukları, kas-kemik ağrıları, kiloyla alakalı problemler oluyor." "Yetişkinlerde de benzer sorunlar mevcut. Psikolojik anlamda yaşlarına, gelişimlerine uygun olmayan içeriğe maruz kalma veya psikolojik zorluk yaşayacakları problemleri tetikleme söz konusu."

Dr. Mehmet Dinç, "Çocuklar büyük oranda toplumun kültürünü paylaşıyor ve bu kültürü paylaşmaya anne babalarından, etraflarındaki erişkinlerden başlıyor. Anne, baba, 'Ne kadar kullanıyorum? Ne kadar amaçlı, işlevsel, güvenli, sağlıklı?' Bunu değerlendirecek, ondan sonra çocuğuyla alakalı dertlenmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.