Teknoloji Bağımlılığını Ölçen Uygulama: E-Diyet

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TÜBİTAK’ta yaptığı konuşmada eleştirilerin hedefi olan teknoloji bağımlılığı konusunda çözüm odaklı girişimlere hemen başlandı. Teknoloji bağımlılığını ölçmek, farkındalık yaratmak ve alternatif çözümler üretmek için bir mobil uygulama geliştirilmesi gündemde. E-diyet isimli uygulamanın 2 ay içinde kullanıma sunulacağı söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uyarısının ardından hemen teknoloji bağımlılığı konusunda çalışmalar başladı. E-diyet isimli uygulama sayesinde insanlar bağımlılık derecelerini keşfedecek ve teknolojinin faydalı kullanımına sevk edilecek. E-diyet uygulamasının geliştirilmesinde gönüllü olarak proje yöneticiliği görevini yürüten Orhan Tanrıkulu şu açıklamayı yaptı: "Üzerinde çalışmalarımızın sürdüğü uygulamamızda, kişinin teknoloji bağımlığına nasıl alternatifler sunabiliriz, bunun sınırı nedir, kaç saat kullanılırsa bağımlı olunur ve bu bağımlılık faydalı kullanıma nasıl dönüştürülür" gibi sorular üzerinden ilerliyoruz. Bu bağlamda bir Ar-Ge çalışması yaparak kişilerin bağımlılık düzeylerini teknik olarak inceleyen bir sistem geliştirdik. Bireylerin cep telefonunda, bilgisayarında, tabletinde ne kadar vakit geçirdiğine ait verileri alarak analiz etmeyi başardık. Bu çalışmanın ilk aşaması olan mobil telefon uygulamasını kullanıcıların hizmetine sunacağız. Uygulama pazara sunulduğunda www.e-diyet.net web sitesinde yayına alınmış olacak."

E-diyet projesinde danışmanlık yapan Yeşilay İkinci Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ise uygulamanın farkındalık fonksiyonuna vurgu yaptı. Teknoloji bağımlılığının bir hastalık olduğunu belirten Dinç, insanların telefonda geçirdiği süreleri fark edince durumun ciddiyetini kavrayacağını iddia etti. Ayrıca Dinç, 13 yaşına kadar çocukların sosyal medya hesaplarından uzak durması gerektiğini ve bilhassa WhatsApp uygulamasını kullanmamaları gerektiğini savundu.