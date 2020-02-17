Teknoloji Bakanı Varank Duyurdu: Genç Girişimcilere Destek Kapıda

Geçtiğimiz gün Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) toplantısına katılan ve başta girişimciler olmak üzere proje sahiplerine fırsatlarını duyuran Sanayi ve Tekonolji Bakanı Mustafa Varank, teknoparkların önemine de vurgu yaptı.

Ülkemizde devam eden teknolojide yenilenme çalışmalarında tekstil ve makine alanındaki inovatif çözümlere dikkat çeken Bakan Varank, Malatya ve Elazığ bölgesinde depremden zarar gören KOBİ’lere 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verdiklerini ifade etti.

Ayrıca teknolojinin gelişimine bağlı olarak yapılacak yatırımlardan da bahseden Bakan, iş kuracak olan gençlere fırsat tanıdıklarını aktardı. "TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programıyla (BİGG), nitelikli girişimciliği özendirip, yüksek teknolojili ürünleri geliştirebilen başlangıç firmalarını ekonomiye kazandırıyoruz." şeklinde konuşan Varank sözlerine şöyle devam etti:

"TÜBİTAK BİGG Programı 2020'nin yeni çağrısı için başvurular 28 Şubat'ta sona erecek. Programa kabul edilenlere, 200 bin liraya kadar hibe vereceğiz. Gençler, böylelikle teknoloji ve yenilik odaklı fikirlerini, somut işlere dönüştürebiliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu odağa aldığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizle yol haritamızı belirledik. Stratejimizde, Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Girişimcilik, Beşeri Sermaye ve Altyapı alanlarını temel politika alanları olarak belirledik"