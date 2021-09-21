Teknoloji Bakanı Varank: Herkes Uçan Arabamızı Konuşacak

Teknoloji Bakanı Varank'tan uçan araba konusunda büyük düşündüklerini dile getirdi. Bakan Varank, İHA teknolojilerini örnek göstererek, "Dünya otonom araçlar, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı'nda verilen demeçler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Varank, Türkiye'yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak istediklerini aktardı. Bakan Varank'ın açıklamasında yer verdiği "uçan araba" projesi, şimdiden hem gençlerin hem de yatırımcıların dikkatini çekmiş durumda.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı https://t.co/4H71iYxTix — Mustafa Varank (@varank) September 21, 2021

Teknoloji Bakanı Varank'tan uçan araba açıklaması

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı kapsamında kamuoyuna seslenen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Yarınlarda da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacaklar" dedi.

Özellikle genç projelere destek vermekten gurur duyduklarını dile getiren Bakan Mustafa Varank, Türkiye'nin gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mühür vuracağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekildeydi:

"Bugün nasıl ki dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyorsa yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, insansız su altı araçları, yapay zeka, hibrit roket teknolojileri, uçan arabalar konusunda bizi konuşacak. Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bilmiyorlar ki 2030'a kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz 'samanyolu galaksisi' dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber tarih yazacağız. Türkiye, gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak."

Yerli Muharip İnsansız Uçak Sistemi paylaşıldı

Muharip İnsansız Uçak Sistemi fotoğrafları, Twitter üzerinden yayımlandı. Baykar Savunma hesabı üzerinden paylaşılan görseller, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin nasıl bir görünüme sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hedefimiz; Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak" sözlerine yer verdi.