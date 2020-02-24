Teknoloji Bakanlığından Yerli Elektronik Kelepçe Geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında geliştirilen yerli elektronik kelepçe önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacak. Proje kapsamında yaklaşık 20 milyon liralık ithalatın önüne geçilmiş olacak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan anlaşma sonucunda bu konudaki yerli projelere daha fazla imkan tanınacak. Anlaşma sonucunda STM'nin elektronik kelepçe, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi gibi yazılım ve elektronik devre kartlarını geliştirmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektronik kelepçenin iç açıcı bir konu olmadığını fakat modern ceza infaz sisteminde gerekliliğini vurguladı. "Bakanlık olarak özellikle kamunun yaptığı alımlarda yerli ve milli ürünlerin kullanılmasını çok önemsiyoruz" şeklinde konuşan Varank şöyle devam etti:

"Elektronik İzleme Sistemi'nde kullanılan ürünler, sistemin yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana yurt dışından ithal ediliyordu. Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Projesi ile ilk kez, milli olarak üretilmiş sistemi kullanacağız"

SİP uygulaması kapsamında kamu alımlarının olacağını da dile getiren Bakan Varank yerli projelerin yer alacağı noktaları şu şekilde sıraladı: "Elektrikli otobüs başta olmak üzere muhtelif kara, hava ve deniz araçları, haberleşme, tespit ve takip sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, akıllı şehir uygulamaları üzerinde çalışılıyor."