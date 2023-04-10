Teknoloji Devi Hakkında İlginç İddia: Hiçbir Şey Yapmadan Servet Kazanıyor!

2022 yılında Meta, Twitter ve Microsoft gibi teknoloji sektörünün önde gelen isimleri birçok departmanında küçülmeye giderek binlerce çalışanını işten çıkardı. Durum bu şekilde ilerlemesine ve aktarılmasına rağmen adı geçen şirketlerde çalışan birçok kişi, hiçbir şey yapılmadan servet kazanıldığını söylüyor.

İddia edilenlere göre bakıldığında odak noktada Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta yer alıyor. Facebook'tan Meta'ya geçiş sürecinde işe alım görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Madelyn Machado, iddiada bulunan kişilerden biri.

TikTok'ta bir paylaşım yapan Machado, "hiçbir şey yapmamak" için yılda 190 bin dolar aldığı iddiasında bulundu. Aynı departmanda çalıştığı görevlilerle de konuştuğunu söyleyen Machado, iki yıldır tek bir kişiyi dahi işe almadan çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir Şey Yapmadan Servet Elde Ediyorlar

Kariyer hayatında hep işe alım uzmanı olarak çalıştığını söyleyen Madelyn Machado, üç kısa görüşme sonrasında Meta'da görev almaya başladığı ve daha önce Microsoft'ta da çalıştığını söylüyor.

Microsoft'taki işinden ayrılması için Meta'nın yılda 70 bin dolar zam teklifinde bulunduğunu aktaran Machado, farklı teknoloji şirketlerindeki çalışanları da topladığı ve boş oturmaya zorladığını öne sürüyor.

Geçtiğimiz sene işe alınan eski çalışan Britney Levi de aynı eleştirede bulundu. TikTok'ta paylaştığı videoda: "Diğer şirketler bize sahip olmasın diye Meta bizi işe alıyor gibiydi." dedi.

8 aylık çalışma sürecinde "kendine yapacak iş bulmak için çabaladığını" ve sadece tek bir görev bulabildiğini söyleyen Levy, "Bizi Pokemon kartları gibi istifliyor gibiydiler. Orada öylece oturuyorduk." şeklinde açıklamalarını sürdürdü.

Wall Street Journal'a konuşan teknoloji girişimcisi Val Katayev de "İhtiyaç olsun ya da olmasın herkesi işe alıyorlar. Bunu sadece bir yetenek havuzuna sahip olmak için yapıyorlar. Maliyetleri karşılayabiliyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bahsi geçen TikTok videosunu izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.