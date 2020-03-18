Teknoloji Devleri Birleşti: Coronavirüse Karşı Yapay Zeka Kullanılacak

Sosyal medya platformları, geçtiğimiz Aralık ayında Wuhan'da ortaya çıkmasından bu yana Coronavirüs hakkında sahte haber, komplo teorileri ve abartılarla dolup taştı. Ancak bu sahte haberlere karşı çözüm yapay zekadan geçiyor.

Geçtiğimiz süreçten bu yana sosyal medyada kamuoyunu yanlış bilgilendiren kullanıcılara karşı ortak çözüm geliştirildi. Facebook, Google, Microsoft ve Twitter da dahil olmak üzere pek çok teknoloji şirketi, sorunu çözmek için birlikte çalıştıklarını bildiren ortak bildiri yayınladı.

Komplo teorilerinden daha tehlikeli olan, iyi niyetli olsa bile yanıltıcı tıbbi tavsiyelerdir. Virüsün çocukları etkilemediğini ve enfeksiyonun 27 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda öldüğünü iddia eden yüz binlerce paylaşımın ardından sosyal medya firmaları yeni bir plan olarak yapay zekadan destek alacak.

"Hesapların Haksız Yere Silinebileceğini Kabul Ediyoruz"

Şirketler yapay zeka kullanımının daha fazla hesap ve içeriğin haksız yere kaldırılmasına yol açacağını kabul ettiler. Kullanıcı p aylaşımlarında coronavirüs filtresi kullanacak olan şirketler, hem kullanıcıların hem de içerik oluşturucuların deneyiminin bozulabileceğini dile getirdiler.

YouTube yayınladığı yapay zeka filtresi kapsamında şunları dile getirdi: "Bunun, kullanıcılar ve içerik oluşturucuları için aksaklık oluşturabileceğini biliyoruz ancak kullanıcıları güvende tutmak ve daha geniş topluluklar için yapılacak en doğru şeyin bu olduğunu biliyoruz."