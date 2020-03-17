Teknoloji Devleri Covid-19 İçeriklerine Karşı Harekete Geçti!

Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor ve tam da bu noktada oluşturulan yanlış haberler ve hatalı içerikler insanların endişe dolu süreçler yaşamasına yol açıyor. Bu bilgi kalabalığının önüne geçmek için ortak hareket etme kararı alan internet devleri yaptıkları denetimleri ilerletme kararı aldı.

Google, Microsoft, LinkedIn, Twitter, Reddit ve Facebook yaptıkları ortak açıklama ile birlikte yanlış haberlerin önüne geçebilmek adına birlikte hareket edeceklerini duyurdu. İnsanların doğru bilgiye erişiminin önemli olduğunu vurgulayan internet devleri, söz konusu salgınla ilgili üretilen içeriklerde denetlemeyi arttırdıklarını söyledi.

Hastaların Bağışıklıkları İncelendi!

Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada incelenen vakanın hastalık durumu hafif ila orta derece olarak tanımlanırken hastaya, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca sadece susuzluğun önlenmesi için damar içi sıvı verildi ve hastanın ne ilaç kullanmaya ne de solunum cihazına ihtiyacı olmadı.

Hastanın incelenmesi, bağışıklık sisteminin gösterdiği pozitif immün yanıt incelenmesi ve virüs hakkında detaylı bilgiler elde edilmesi açısından önem taşıyor.